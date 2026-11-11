> Ramallo: Poletti, cuestionado por el millonario gasto municipal para celebrar el Día del Empleado

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La fiesta reunió a más de 600 personas e incluyó espectáculos, sorteos y premios en efectivo. La organización habría demandado cerca de 100 millones de pesos.

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, quedó en el centro de los cuestionamientos por el costo de la celebración del Día del Empleado Municipal. El evento, que reunió a más de 600 personas e incluyó una cena, espectáculos musicales y numerosos premios, habría requerido una inversión cercana a los 100 millones de pesos.

Una fiesta municipal con un presupuesto millonario La celebración fue organizada por el gobierno local y se realizó en uno de los galpones del puerto municipal. Según los cuestionamientos difundidos, el espacio no contaría con la habilitación ni con las instalaciones necesarias para albergar un acontecimiento gastronómico de semejante magnitud.

La organización debió resolver incluso cuestiones vinculadas con la preparación de la comida. De acuerdo con la información trascendida, más de 100 costillares fueron preparados fuera del predio, debido a la falta de una cocina y de dependencias adecuadas para atender a los asistentes.

La convocatoria incluyó a trabajadores municipales, familiares, integrantes del gabinete, allegados a la gestión, figuras públicas, periodistas cercanos al oficialismo y concejales del espacio gobernante. Los servicios gastronómicos y el espectáculo fueron gratuitos para quienes participaron.

Uno de los principales gastos habría sido la contratación de una productora vinculada habitualmente con la organización de eventos municipales, que habría percibido alrededor de 25 millones de pesos por la producción integral de la celebración.

A esa cifra se sumaría el cachet de una reconocida banda de cumbia, cuyo costo habría superado los 16 millones de pesos.

Sorteos, premios en efectivo y cuestionamientos salariales La noche también tuvo una importante cantidad de sorteos. Entre los premios se incluyeron televisores, bicicletas, ventiladores, electrodomésticos y órdenes de compra. Además, algunos empleados municipales fueron beneficiados con bonos extraordinarios de 500.000 y 1.000.000 de pesos, que serían acreditados junto con los próximos haberes.

En paralelo, el Ejecutivo anunció el otorgamiento de un bono no remunerativo de 150.000 pesos por única vez para los trabajadores municipales.

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Sin embargo, el volumen de dinero destinado a la celebración abrió un nuevo frente de discusión sobre las prioridades del gobierno local. El contraste se plantea frente a los reclamos salariales de distintos sectores del personal, donde hay trabajadores cuyos ingresos mensuales no superarían los 500.000 pesos.

El debate no pasa únicamente por la realización de un festejo para reconocer la tarea de los empleados, sino por el origen de los fondos utilizados, los montos comprometidos y la oportunidad de una inversión de semejante magnitud en el actual contexto económico.

La organización de la fiesta y las críticas a la gestión de Poletti Otro de los aspectos que generó cuestionamientos fue la situación de los trabajadores municipales y el clima interno dentro de la administración. Según los planteos difundidos, algunos empleados evitarían realizar declaraciones públicas por temor a posibles represalias de funcionarios.

También surgieron interrogantes sobre el papel de la representación gremial. La conducción de ATE Ramallo, encabezada por Adrián Lescano, quien además ocupa una banca de concejal por el oficialismo, quedó bajo cuestionamiento por la independencia con la que representa los intereses de los trabajadores frente al gobierno municipal.

La polémica se suma a otras discusiones sobre la administración de los recursos públicos en Ramallo. Mientras vecinos reclaman mejoras en los servicios, obras e infraestructura, también aparecieron cuestionamientos vinculados con posibles reducciones en las prestaciones del servicio de ambulancias.