Rojas: Sportivo goleó a Pampas de Salto y se metió en los cuartos de final del basquetbol

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Región

El Tricolor se impuso por 86 a 58 en el partido decisivo de la reclasificación y aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo de Primera División de la Asociación Pergaminense. Ahora enfrentará a Alianza de Colón.

11 de noviembre de 2026 a las 11:27 a. m.

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Sportivo Rojas consiguió una importante victoria frente a Pampas de Salto por 86 a 58 y selló su clasificación a los cuartos de final del torneo de Primera División de la Asociación Pergaminense de Básquet. El conjunto rojense se hizo fuerte en el estadio Alfredo Bertolotti, donde mostró una clara superioridad para quedarse con el encuentro decisivo y continuar en carrera por el campeonato.

Sportivo Rojas ganó con autoridad y aseguró la clasificación El partido se disputó el pasado martes en el estadio Alfredo Bertolotti, escenario en el que el Tricolor tuvo una actuación convincente para resolver la serie de reclasificación frente a Pampas de Salto.

Con una diferencia de 28 puntos en el marcador, Sportivo Rojas logró plasmar su superioridad durante el encuentro y terminó celebrando una victoria que le permitió alcanzar uno de los principales objetivos de esta instancia del certamen: meterse entre los ocho equipos que continúan en competencia.

El resultado de 86 a 58 reflejó una noche favorable para el equipo rojense, que pudo cerrar el compromiso sin sobresaltos y confirmar su presencia en la próxima ronda. De esta manera, el conjunto de Rojas dejó atrás la reclasificación y ahora tendrá por delante un desafío de mayor exigencia.

Alianza de Colón será el próximo rival del Tricolor Con la clasificación asegurada, Sportivo Rojas ya tiene definido a su próximo adversario. En los cuartos de final deberá medirse con Alianza de Colón, uno de los equipos que también logró avanzar en el campeonato organizado por la Asociación Pergaminense de Básquet.

La serie comenzará este viernes, cuando el Tricolor deba presentarse en condición de visitante para disputar el primer encuentro. Será una prueba importante para el conjunto rojense, que buscará aprovechar el impulso anímico de la victoria ante Pampas y comenzar de la mejor manera la nueva instancia.

El cruce ante Alianza representará un nuevo desafío para Sportivo, que intentará sostener el rendimiento mostrado en el partido decisivo de la reclasificación para seguir avanzando en la competencia.

Así quedaron conformados los cuartos de final Además del enfrentamiento entre Sportivo Rojas y Alianza de Colón, la programación de los cuartos de final tendrá otros tres cruces entre equipos que buscarán continuar su camino hacia la definición del torneo.

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Las restantes llaves quedaron conformadas de la siguiente manera:

Argentino se enfrentará con Sports.

Sirio Libanés jugará ante Comunicaciones.

Gimnasia tendrá como rival a Juventud.

De esta manera, el certamen de Primera División de la Asociación Pergaminense ingresa en una etapa decisiva, con ocho equipos que mantienen sus aspiraciones de pelear por el título.