San Nicolás: buscan a un hombre de 53 años que desapareció en General Rodríguez y podría estar en la ciudad

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San Nicolás

Enzo Gabriel Arce fue visto por última vez el miércoles 4 de noviembre, cuando salió de su casa para asistir a un turno médico en Luján. La Policía activó un protocolo de búsqueda.

06 de noviembre de 2026 a las 10:03 a. m.

06 de noviembre de 2026 a las 10:03 a. m.

La Policía busca a Enzo Gabriel Arce, un hombre de 53 años domiciliado en General Rodríguez, cuyo paradero se desconoce desde el miércoles 4 de noviembre. Según las primeras averiguaciones, el hombre podría encontrarse en San Nicolás de los Arroyos, por lo que se desplegaron actuaciones para dar con su ubicación.

Salió de su casa para asistir a un turno médico en Luján De acuerdo con la denuncia presentada por la persona con quien convive, Arce se retiró de su vivienda, ubicada en el barrio Güemes de General Rodríguez, alrededor de las 5:00 del miércoles 4 de noviembre.

Antes de salir, manifestó que tenía previsto dirigirse al Hospital de Diversidades Torres, en la localidad de Luján, donde debía asistir a un turno con su médica de cabecera a las 8:15.

La denunciante señaló que mantuvo las últimas comunicaciones con él hasta las 13:30 de ese mismo día. Posteriormente, intentó comunicarse mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, pero no obtuvo respuestas. También constató que el teléfono celular de Arce se encontraba apagado.

Cómo identificar a Enzo Gabriel Arce El hombre tiene 53 años, cabello corto castaño oscuro, tez blanca y una estatura aproximada de 1,53 metros. Es de contextura robusta y presenta abdomen prominente.

Entre sus características particulares, posee piercings en la ceja derecha y en la parte central del labio inferior, además de un tatuaje en la muñeca derecha. También llevaba habitualmente una pulsera y una cadena de color plateado.

Hasta el momento, no se pudo establecer qué vestimenta llevaba puesta al momento de salir de su domicilio, un dato que forma parte de las averiguaciones para facilitar su identificación.

La Fiscalía activó el protocolo de búsqueda y trabaja la DDI La denuncia por averiguación de paradero fue recibida en el destacamento Santa Brígida de General Rodríguez y quedó bajo la intervención de la Fiscalía N.º 9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

A partir de las actuaciones, la Fiscalía dispuso la activación del protocolo de búsqueda y dio intervención a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

Los investigadores trabajan para establecer qué ocurrió desde que Arce salió de su vivienda y determinar su ubicación. Una de las hipótesis que se intenta verificar es la posibilidad de que se encuentre en San Nicolás de los Arroyos.