San Pedro: Comenzó la temporada de duraznos, el Municipio recorrió galpones de empaque y dialogó con productores

> San Pedro: Comenzó la temporada de duraznos, el Municipio recorrió galpones de empaque y dialogó con productores

Región

Con el inicio de la cosecha de duraznos, funcionarios de Desarrollo Económico visitaron establecimientos productivos para conocer el trabajo, escuchar inquietudes y acercar herramientas de acompañamiento.

La temporada de duraznos comenzó con actividad en los establecimientos productivos y de empaque, una etapa importante para el sector frutícola local. En ese contexto, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de San Pedro, realizaron una recorrida por dos galpones de empaque para dialogar con los productores, conocer sus necesidades y acompañar el desarrollo de la actividad.

Comenzó la temporada de duraznos y se puso en marcha el trabajo en los galpones La recorrida fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de Producción, Industria y Comercio, y comprendió una visita al galpón de empaque de Rubén Artigues y al establecimiento El Pampero, perteneciente a Sebastián Ginart.

El inicio de una nueva temporada representa un período de intensa actividad para los productores, que ponen en marcha distintas tareas vinculadas con la cosecha, la selección y el acondicionamiento de la fruta para su posterior comercialización.

Los galpones de empaque cumplen un papel central dentro de esa cadena productiva, ya que allí se realizan trabajos fundamentales para garantizar la calidad del producto y preparar los duraznos para su llegada a los distintos mercados.

En ese marco, la presencia de funcionarios municipales permitió tomar contacto directo con quienes llevan adelante la actividad y conocer cómo se desarrolla el comienzo de la campaña.

Diálogo con los productores y acompañamiento al sector frutícola Durante los encuentros, los representantes del Municipio mantuvieron conversaciones con los productores, quienes pudieron compartir sus experiencias de trabajo, plantear inquietudes y exponer diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de la producción.

La intención de la recorrida fue generar un espacio de intercambio que permita conocer de primera mano la realidad del sector, sus necesidades y los desafíos que enfrentan quienes sostienen la actividad frutícola.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: buscan a un hombre de 53 años que desapareció en General Rodríguez y podría estar en la ciudad

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico destacaron la importancia de mantener un vínculo cercano con los productores, acompañando sus iniciativas y poniendo a disposición las herramientas municipales existentes para contribuir al crecimiento de los emprendimientos.

Este tipo de visitas también permite fortalecer el contacto entre el Estado local y el entramado productivo, a partir de una agenda de trabajo que contempla las particularidades de cada actividad y las demandas de sus protagonistas.

Las autoridades que participaron de la recorrida por los establecimientos De la actividad participaron el subsecretario de Producción, Industria y Comercio, Ariel Álvarez, y el coordinador de Producción, Hugo Ramírez.

Ambos funcionarios recorrieron las instalaciones y dialogaron con Rubén Artigues y Sebastián Ginart, en una jornada que tuvo como eje principal el intercambio directo con los responsables de los establecimientos.

La recorrida se enmarca en las acciones de acompañamiento que impulsa la Secretaría de Desarrollo Económico para mantener un contacto permanente con los distintos sectores de la producción local.