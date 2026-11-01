De San Pedro al fin del mundo: dos hermanos se lanzaron a una aventura en bicicleta

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Gerardo y Liliana iniciaron una travesía desde San Pedro hasta Tierra del Fuego. No son ciclistas profesionales y estiman que necesitarán unos tres meses para completar el recorrido.

El sueño de unir en bicicleta el norte y el extremo sur de la Argentina comenzó a hacerse realidad para Gerardo y Liliana, dos hermanos oriundos de San Pedro que emprendieron una travesía de más de 3.100 kilómetros hasta Ushuaia. La aventura combina esfuerzo físico, planificación y un desafío personal que esperan completar en aproximadamente tres meses.

El sueño de llegar en bicicleta hasta Ushuaia La iniciativa nació de una idea que Gerardo comenzó a imaginar después de ver por televisión a un grupo de jóvenes de Entre Ríos que realizaba un viaje en bicicleta hacia el sur del país.

Aquella experiencia despertó su interés y, con el tiempo, se transformó en un objetivo personal. Lo que inicialmente parecía un proyecto individual terminó convirtiéndose en una aventura compartida cuando su hermana Liliana decidió sumarse.

"Yo quiero ir también", le dijo, y desde ese momento ambos comenzaron a organizar los preparativos para concretar el recorrido.

Aunque no cuentan con experiencia profesional en el ciclismo, los hermanos decidieron apostar a la voluntad, la constancia y la posibilidad de cumplir un objetivo que representa mucho más que un simple viaje.

Cómo será el recorrido de los hermanos de San Pedro La planificación contempla pedalear durante cinco días y utilizar los dos restantes para descansar y recuperar energías. De acuerdo con las estimaciones de Gerardo, si las condiciones climáticas y físicas acompañan, podrían completar los más de 3.100 kilómetros en un plazo cercano a los tres meses.

La travesía comenzó esta semana desde San Pedro, con dirección hacia el sur bonaerense. En las primeras etapas, el recorrido los llevó hacia Arrecifes, con rumbo a Salto, como parte de los primeros kilómetros de un itinerario que tiene como destino final la ciudad de Ushuaia.

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Los hermanos viajan con sus bicicletas equipadas con alforjas y los elementos necesarios para afrontar un recorrido de larga distancia. La organización del equipaje, los tiempos de pedaleo y las pausas forman parte de una experiencia que deberán adaptar a medida que avancen.

El estado de las rutas, uno de los primeros desafíos Las dificultades no tardaron en aparecer. Durante las primeras jornadas, Gerardo reconoció que el estado de algunos caminos bonaerenses complicó el avance y obligó a prestar especial atención durante el trayecto.

"Se nos complicó un poco ayer porque la ruta está fulera", comentó durante una entrevista con TúRadio, en la que también explicó cómo están organizando las jornadas de viaje.

Más allá de los inconvenientes iniciales, ambos continúan adelante con el objetivo de llegar al extremo sur del país. Mientras avanzan hacia Ushuaia, cuentan con el acompañamiento de sus familias y la motivación de cumplir una meta que comenzó como una idea frente al televisor y hoy se convirtió en una aventura sobre dos ruedas.