San Antonio de Areco realizó una jornada para promover el cuidado de la salud mental

> San Antonio de Areco realizó una jornada para promover el cuidado de la salud mental

Región

La propuesta incluyó actividades físicas, una caminata y espacios de participación comunitaria para concientizar sobre la importancia de la salud mental.

En el marco de las actividades de concientización por el Día Mundial de la Salud Mental, San Antonio de Areco llevó adelante este sábado 31 de octubre la jornada “Salud Mental en Movimiento”. El encuentro se desarrolló en el Polideportivo Municipal y reunió propuestas deportivas, recreativas e informativas destinadas a promover hábitos saludables y fortalecer la participación comunitaria.

Actividades deportivas y propuestas para la comunidad La jornada fue organizada con la participación del área municipal de Deportes y tuvo como principal objetivo generar conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud mental en la vida cotidiana, entendiendo que el bienestar emocional también está relacionado con la actividad física, los vínculos sociales y los espacios de encuentro.

Las actividades comenzaron con una clase de zumba y continuaron con una caminata. El programa también contempló un circuito destinado a corredores y ejercicios de elongación, con diferentes alternativas para que los vecinos pudieran sumarse de acuerdo con sus posibilidades.

Además, se desarrolló un mural participativo y se instaló un espacio informativo para acercar a la comunidad detalles sobre los servicios disponibles en el distrito. La convocatoria también incluyó una campaña de recolección de libros, juegos de mesa, rompecabezas y materiales artísticos destinados a la Biblio-Ludoteca del área municipal de Salud Mental.

Cómo funciona el servicio de Salud Mental en el Hospital Zerboni Durante el encuentro, Eliana Mercedes Scialchi, trabajadora social e integrante del equipo municipal de Salud Mental, y Berenice Ríos, coordinadora del área, brindaron información sobre el funcionamiento del servicio y las distintas modalidades de atención que ofrece el sistema público de salud local.

Según explicaron, el Hospital Emilio Zerboni cuenta con atención de urgencias durante las 24 horas, los siete días de la semana. Ante una situación que requiere intervención, participa el médico de guardia junto con profesionales de Salud Mental, quienes realizan una evaluación para determinar si es necesaria una internación o si el paciente puede continuar con un tratamiento ambulatorio mediante consultorios externos.

El equipo de trabajo tiene un abordaje interdisciplinario y está integrado por profesionales de psiquiatría de adultos e infantojuvenil, psicología, psicopedagogía, trabajo social y acompañamiento terapéutico, además de personal administrativo.

La atención no se concentra exclusivamente en el hospital. También se brinda asistencia en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Centro Integrador Comunitario (CIC) y las unidades sanitarias de Villa Lía y Duggan, con el propósito de ampliar el acceso a los servicios en diferentes sectores del partido.

El acompañamiento a los pacientes después de las internaciones Otro de los temas abordados durante la jornada fue la importancia de garantizar la continuidad de los tratamientos una vez que los pacientes reciben el alta hospitalaria. Desde el área municipal señalaron que se procura sostener el acompañamiento profesional, aunque reconocieron que mantener ese seguimiento no siempre resulta sencillo.

En ese proceso también se trabaja con las familias, tanto durante las internaciones como a través de entrevistas posteriores en los tratamientos ambulatorios. El objetivo es contemplar el entorno familiar y social de cada persona, entendiendo que el acompañamiento resulta una parte importante de la recuperación.

Seguí leyendo Región San Pedro: Juan Carlos Agüero renunció a la Secretaría de Seguridad

En relación con el acceso a la medicación, las representantes del área explicaron que las personas que no cuentan con obra social pueden recibir los medicamentos a través de la farmacia hospitalaria.

En los casos de pacientes que tienen cobertura médica, el equipo interviene para acompañar las gestiones ante las obras sociales y evitar, en la medida de lo posible, que las demoras administrativas o las autorizaciones pendientes provoquen interrupciones en los tratamientos.