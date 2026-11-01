San Nicolás: tenía 2,24 de alcohol en sangre, evadió un control e intentó agredir a policías

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San Nicolás

El conductor, de 36 años, escapó de un operativo de tránsito y fue interceptado minutos después. Le secuestraron la camioneta y quedó aprehendido por resistencia a la autoridad.

01 de noviembre de 2026 a las 10:03 a. m.

01 de noviembre de 2026 a las 10:03 a. m.

Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en la ciudad San Nicolás, luego de evadir un control de tránsito, conducir con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre e intentar agredir a los efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento. El vehículo fue secuestrado y se iniciaron actuaciones judiciales.

Evadió un control de tránsito y fue interceptado en San Nicolás El episodio comenzó en la intersección de Lavalle y Olleros, donde se desarrollaba un operativo de control vehicular. En ese lugar, el conductor, que circulaba a bordo de una camioneta tipo furgón marca Trafic, decidió evadir el procedimiento y continuar su marcha.

Tras la fuga, personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) inició las actuaciones correspondientes y logró interceptar el vehículo en la esquina de Belgrano y Echeverría.

Una vez detenido, los agentes pudieron identificar al conductor y avanzar con las verificaciones correspondientes para determinar las condiciones en las que se encontraba al volante.

El test de alcoholemia arrojó 2,24 y secuestraron la camioneta En el lugar de la interceptación, personal de la Dirección de Tránsito le realizó al hombre un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre.

A partir de ese resultado, las autoridades dispusieron el secuestro de la camioneta, debido a la infracción detectada durante el procedimiento.

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La situación también derivó en un episodio de resistencia a la autoridad, ya que, de acuerdo con la información policial, el conductor intentó agredir a los efectivos que participaban del operativo.

Intervino la UFI N.º 14 por resistencia a la autoridad Luego del procedimiento, el hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó aprehendido. La causa fue caratulada como «Resistencia a la autoridad e infracción a la Ley 24.449», correspondiente al régimen nacional de tránsito.

En la investigación intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 14, que dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y posteriormente ordenó la libertad del imputado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161.