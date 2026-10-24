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De San Nicolás a Ezeiza: Trasladaron a “La Diabla” a una cárcel de alto riesgo

Daiana Micaela Leguizamón fue trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza tras acumular sanciones disciplinarias. En 2023 había sido detenida en San Nicolás por una causa vinculada a extorsiones atribuidas al entorno de Los Monos.

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24 de octubre de 2026 a las 01:35 p. m.
Daiana Micaela Leguizamón, vinculada a la organización de Los Monos, fue incorporada al Sistema de Alto Riesgo para mujeres de Ezeiza.
Foto: Infobae

Daiana Micaela Leguizamón, conocida como “La Diabla” y vinculada a la organización criminal Los Monos, fue trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza e incorporada al Sistema de Alto Riesgo para mujeres. Su historial disciplinario en prisión motivó la decisión, mientras que su paso por San Nicolás quedó marcado por una investigación sobre maniobras extorsivas.

El traslado de “La Diabla” al sistema penitenciario de alto riesgo

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la incorporación de Leguizamón al régimen de alto riesgo para mujeres. El traslado se concretó desde la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario, bajo un importante dispositivo de seguridad.

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Según fuentes judiciales citadas por Infobae, la medida estuvo relacionada con las reiteradas sanciones disciplinarias que recibió durante su permanencia en el penal santafesino y con distintos episodios de conducta violenta.

Uno de los antecedentes registrados ocurrió en febrero de 2025, cuando destruyó un teléfono de uso común del pabellón después de que un agente penitenciario le informara que había terminado su turno para utilizarlo. Como consecuencia, recibió una suspensión de visitas durante 15 días y una reducción en su calificación de conducta.

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La detención en San Nicolás y la investigación por extorsiones

La relación de Leguizamón con San Nicolás quedó expuesta el 11 de septiembre de 2023, cuando efectivos policiales de Santa Fe allanaron la vivienda de San Gerónimo 478, donde cumplía arresto domiciliario.

La investigación sostenía que desde ese domicilio facilitaba comunicaciones telefónicas entre Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos y detenido entonces en el penal federal de Marcos Paz, y otras personas investigadas por una serie de extorsiones contra un empresario rosarino.

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Durante el procedimiento, los investigadores realizaron una llamada a una línea intervenida y encontraron el teléfono oculto en el pañal de un bebé de ocho meses. Además, según la reconstrucción del expediente, Leguizamón tomó una tarjeta SIM que estaba sobre una mesa y se la tragó para evitar que fuera incorporada como prueba. También se habría resistido al operativo y amenazado a los policías.

La causa concluyó con una condena a tres años y seis meses de prisión efectiva mediante un juicio abreviado. Fue considerada partícipe necesaria de una tentativa de extorsión agravada por el uso de arma de fuego y condenada también por destrucción e inutilización de elementos de prueba, resistencia a la autoridad y amenazas simples.

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El vínculo con Los Monos y la denominada narcoboda

La trayectoria de “La Diabla” también está relacionada con otros episodios asociados al entorno criminal rosarino. Es hermana de Brisa Leguizamón, quien estuvo vinculada a la denominada “narcoboda”, celebrada en enero de 2022 en Ibarlucea. La fiesta quedó asociada al asesinato de una pareja y de su hija de 18 meses, ocurrido después de que abandonaran el salón.

La investigación que derivó en la condena de Daiana Leguizamón determinó que la línea telefónica utilizada desde San Nicolás funcionaba como enlace para triangular comunicaciones entre Cantero y otras personas vinculadas con las maniobras extorsivas.

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Su traslado a Ezeiza representa una nueva etapa en su situación penitenciaria y la incorpora a un régimen federal destinado a internas consideradas de alto riesgo. El caso vuelve a poner en foco el papel que, de acuerdo con la Justicia, habría desempeñado una vivienda de San Nicolás en la red de comunicaciones investigada en la causa.

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