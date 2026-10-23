BNI llegó a San Nicolás con una red de negocios que reúne a más de 600 miembros en Argentina

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San Nicolás

La organización internacional lanzó BNI Los Arroyos, un equipo con más de 20 empresarios y profesionales que busca generar contactos, alianzas y oportunidades comerciales en la región.

23 de octubre de 2026 a las 08:55 a. m.

23 de octubre de 2026 a las 08:55 a. m.

La red internacional de negocios Business Network International (BNI) desembarcó en San Nicolás con el lanzamiento de BNI Los Arroyos, un nuevo equipo integrado por más de 20 empresarios, profesionales y representantes de empresas de la ciudad y la zona. La iniciativa busca fortalecer los vínculos comerciales, facilitar nuevas oportunidades y conectar al sector productivo local con una comunidad presente en 83 países.

BNI Los Arroyos busca impulsar los negocios en San Nicolás El lanzamiento oficial se realizó durante un desayuno de trabajo empresarial que permitió a los invitados conocer la metodología de la organización, intercambiar experiencias y establecer contactos con representantes de diferentes actividades económicas.

La presentación estuvo a cargo de Eugenio Picazo, director de Crecimiento de BNI Argentina, y Sergio Lagostena, presidente del equipo local. Ambos destacaron la importancia de generar un espacio de colaboración entre empresarios y profesionales para ampliar las posibilidades de crecimiento de sus emprendimientos y empresas.

BNI cuenta con más de 40 años de trayectoria internacional y llegó a la Argentina en 2018. Actualmente, reúne a más de 600 miembros activos en el país y continúa ampliando su presencia en distintas regiones.

Picazo explicó que uno de los objetivos es vincular al empresariado de San Nicolás con una red que permita conectar la oferta y la demanda de productos y servicios en diferentes mercados.

En ese sentido, señaló que la ciudad cuenta con características estratégicas para acompañar el desarrollo económico argentino, entre ellas su puerto, su actividad industrial y su experiencia en sectores productivos. También mencionó las oportunidades vinculadas con la minería, la energía, los agronegocios y la construcción.

La organización busca incorporar profesionales de rubros como servicios jurídicos, finanzas, seguros, construcción, marketing, publicidad y servicios empresariales, entre otros.

Cómo funciona la red de empresarios y profesionales de BNI El modelo de BNI se basa en la generación de referencias comerciales entre integrantes de distintas especialidades. Los equipos están conformados por profesionales que no compiten directamente entre sí, con el objetivo de compartir conocimientos, identificar oportunidades y construir relaciones de confianza.

La filosofía de la organización se resume en el principio de «Ganar Dando»: ayudar a otros miembros a generar negocios como una manera de fortalecer la propia red de contactos y desarrollar nuevas posibilidades comerciales.

«La lógica no es ir a vender, sino a construir relaciones profesionales de largo plazo. Es una red donde se comparten conocimientos, proveedores y oportunidades, bajo una filosofía de generosidad», explicó Picazo.

El directivo también destacó que la diversidad de experiencias puede aportar nuevas perspectivas para resolver problemas y detectar oportunidades. La interacción entre profesionales de diferentes rubros permite, por ejemplo, que una empresa encuentre proveedores, establezca alianzas estratégicas o acceda a potenciales clientes mediante las recomendaciones de otros integrantes.

Según los datos difundidos por la organización, durante los últimos 12 meses se generaron más de 15.000 millones de pesos en negocios entre sus miembros. Desde BNI sostienen que el impacto de esta dinámica no se limita a los resultados económicos, sino que también contribuye al desarrollo de alianzas, la innovación y el acceso a nuevos mercados.

La red conecta a empresarios de San Nicolás con integrantes de otras localidades, entre ellas Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Pilar, Las Parejas, Rafaela, Venado Tuerto, Casilda, San Lorenzo y Paraná, además de profesionales de otras regiones del país y del exterior.

Dónde se reúne BNI Los Arroyos y cómo participar Los empresarios, comerciantes y profesionales interesados en conocer la propuesta pueden acercarse a los desayunos de trabajo que se realizan los martes en Petreca 109 bis, en San Nicolás.

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Lagostena señaló que la iniciativa busca consolidarse como un punto de encuentro para quienes quieran ampliar sus contactos, fortalecer sus empresas y participar activamente de una comunidad empresarial.

«BNI es un espacio que San Nicolás no tenía; es un punto de encuentro para profesionales, comerciantes y empresarios que quieran tener una participación activa en sus roles y tratar de potenciar sus negocios y sus empresas para que les vaya mejor», expresó el presidente del equipo local.

Con la incorporación de BNI Los Arroyos, San Nicolás suma una nueva herramienta para promover el intercambio entre sectores económicos y ampliar las conexiones comerciales más allá de los límites de la ciudad.