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San Nicolás habilita dos Puntos Verdes para recibir residuos reciclables este jueves

La Cooperativa El Palenque realizará una nueva jornada de reciclaje en San Nicolás, de 15:00 a 18:00, con recepción de papel, cartón, vidrio, plásticos y otros materiales.

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15 de octubre de 2026 a las 01:18 p. m.
La actividad se realizará de 15:00 a 18:00 y busca seguir promoviendo la separación de residuos en origen.
Foto: Opinando San Nicolás

Este jueves, los vecinos de San Nicolás podrán acercar residuos reciclables a dos Puntos Verdes habilitados en distintos sectores de la ciudad. La iniciativa, impulsada por la Cooperativa El Palenque, se desarrollará de 15:00 a 18:00 y busca fomentar la separación de residuos en origen y la recuperación de materiales reutilizables.

Dónde estarán los Puntos Verdes en San Nicolás

La jornada contará con dos espacios de recepción para que los vecinos puedan llevar los materiales reciclables y contribuir al cuidado del ambiente.

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Los puntos habilitados serán el ex CEMAC, ubicado en la intersección de Almafuerte y Garibaldi, y la plaza Belgrano, en avenida Moreno y Lavalle. En ambos lugares, la recepción se realizará entre las 15:00 y las 18:00.

La propuesta forma parte de las acciones que desarrolla la Cooperativa El Palenque para ampliar las alternativas de reciclaje y facilitar la participación de los vecinos en la gestión responsable de los residuos.

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Qué residuos se pueden llevar a los Puntos Verdes

Durante la jornada se recibirán distintos materiales que pueden recuperarse e incorporarse al circuito de reciclaje. Entre ellos se encuentran cartón, papel, vidrio, plásticos, metales, nylon y telas.

Desde la organización solicitaron que todos los materiales se entreguen limpios y secos, una condición que facilita su clasificación y posterior tratamiento.

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Además, se informó que la actividad quedará suspendida en caso de lluvia. Por eso, las condiciones climáticas serán un factor a tener en cuenta para quienes tengan previsto acercarse a alguno de los puntos de recepción.

Cómo contribuye el reciclaje al cuidado del ambiente

Las jornadas de Puntos Verdes buscan promover la separación de residuos en los hogares y aumentar la cantidad de materiales que pueden recuperarse para su reutilización o reciclado.

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La iniciativa también apunta a acompañar el trabajo de los recicladores urbanos, que cumplen un papel importante en la recuperación de materiales y en la reducción de los residuos que terminan en disposición final.

A través de estas propuestas, la Cooperativa El Palenque busca fortalecer los hábitos de separación en origen y ampliar la participación comunitaria en el cuidado del ambiente en San Nicolás.

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