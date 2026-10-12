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San Nicolás fue el destino final de la tradicional peregrinación a caballo desde Luján

La tradicional peregrinación ecuestre arribó este lunes al Santuario de María del Rosario de San Nicolás, con jinetes, carruajes y agrupaciones tradicionalistas.

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12 de octubre de 2026 a las 10:11 a. m.
La tradicional cabalgata religiosa y gaucha, que comenzó en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, arribó durante la mañana de este lunes al Santuario de María del Rosario de San Nicolás.
Foto: diarioelnorte.com.ar

La 37ª Travesía Peregrina a Caballo completó este lunes su recorrido entre la Basílica de Nuestra Señora de Luján y el Santuario de María del Rosario de San Nicolás. La llegada se produjo durante la mañana, con la participación de jinetes, carruajes y agrupaciones tradicionalistas que acompañaron la imagen religiosa hasta el destino final.

La peregrinación a caballo unió Luján con San Nicolás

La tradicional cabalgata partió desde la Basílica de Nuestra Señora de Luján y volvió a conectar dos de los principales centros de devoción mariana de la provincia de Buenos Aires. A lo largo del trayecto, los participantes mantuvieron viva una manifestación de fe que combina la religiosidad con las costumbres gauchas.

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La travesía contó con la presencia de jinetes, agrupaciones tradicionalistas y carruajes que trasladaron y acompañaron la imagen religiosa durante el recorrido. La propuesta reúne cada año a representantes de la cultura criolla en una experiencia que tiene a la Virgen María como eje central.

La llegada al Santuario de María del Rosario de San Nicolás

Durante la mañana de este lunes, la columna de peregrinos ingresó a San Nicolás y avanzó hasta el Santuario de María del Rosario, donde concluyó el recorrido. El arribo estuvo marcado por la llegada de las distintas delegaciones que participaron de esta nueva edición de la travesía.

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Una vez en el templo, los peregrinos participaron de una misa que puso el cierre a la actividad religiosa y tradicionalista. La celebración representó el momento final de una experiencia que combina el esfuerzo del recorrido a caballo con la devoción mariana.

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Una tradición que combina la fe y las costumbres gauchas

Con 37 ediciones realizadas, la Travesía Peregrina a Caballo se consolidó como una de las expresiones tradicionales de peregrinación ecuestre de la provincia de Buenos Aires. Su recorrido entre Luján y San Nicolás reúne la espiritualidad religiosa y las costumbres vinculadas al mundo gaucho.

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La participación de agrupaciones tradicionalistas y jinetes permite sostener una práctica que tiene como protagonistas tanto la fe como la cultura criolla. Con la llegada al Santuario y la posterior misa, San Nicolás volvió a ser el punto de encuentro y destino final de esta convocatoria.

La edición de 2026 concluyó este lunes con el arribo de los participantes al Santuario de María del Rosario, donde se realizó la celebración religiosa que marcó el cierre de la 37ª Travesía Peregrina a Caballo.

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