San Nicolás: Tres personas fueron picadas por abejas que escaparon de varios cajones
El episodio ocurrió en Tucumán al 300, donde dos mujeres de 34 y 60 años y un hombre de 40 fueron atacados por los insectos.
Tres personas sufrieron picaduras de abejas durante un episodio ocurrido en la zona de Tucumán al 300, en San Nicolás. El hecho se produjo cuando los insectos escaparon de varios cajones que estaban siendo manipulados por su propietario, un hombre de 68 años. Personal policial intervino tras un llamado al 911.
Tres personas fueron atacadas por las abejas en Tucumán al 300
Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, efectivos del Comando de Patrullas se dirigieron hasta el lugar luego de recibir una alerta sobre la presencia de abejas que habían atacado a varias personas.
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Al arribar, los agentes tomaron contacto con dos mujeres, de 34 y 60 años, y un hombre de 40, quienes manifestaron haber sufrido picaduras durante el episodio.
Cómo ocurrió el escape de los insectos
De acuerdo con lo señalado en el lugar, las abejas pertenecían a un hombre de 68 años que se encontraba manipulando varios cajones cuando los insectos escaparon.
La situación generó la presencia de los enjambres en la zona y terminó con tres personas afectadas por las picaduras. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la necesidad de trasladar a las víctimas a un centro de salud.
Intervención de la Justicia por las picaduras
A partir de lo ocurrido, tomó intervención la UFI en turno, que dispuso recibir declaraciones testimoniales de las personas afectadas para avanzar con la investigación del episodio.
En tanto, el propietario de los cajones fue notificado en el marco de una causa caratulada como “Lesiones culposas”, figura contemplada en el artículo 94 del Código Penal. La investigación buscará determinar las circunstancias en las que se produjo el escape de las abejas y las responsabilidades correspondientes.