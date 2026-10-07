> San Nicolás: Tres personas fueron picadas por abejas que escaparon de varios cajones

San Nicolás

El episodio ocurrió en Tucumán al 300, donde dos mujeres de 34 y 60 años y un hombre de 40 fueron atacados por los insectos.

07 de octubre de 2026 a las 10:07 a. m.

07 de octubre de 2026 a las 10:07 a. m.

Tres personas sufrieron picaduras de abejas durante un episodio ocurrido en la zona de Tucumán al 300, en San Nicolás. El hecho se produjo cuando los insectos escaparon de varios cajones que estaban siendo manipulados por su propietario, un hombre de 68 años. Personal policial intervino tras un llamado al 911.

Tres personas fueron atacadas por las abejas en Tucumán al 300 Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, efectivos del Comando de Patrullas se dirigieron hasta el lugar luego de recibir una alerta sobre la presencia de abejas que habían atacado a varias personas.

Al arribar, los agentes tomaron contacto con dos mujeres, de 34 y 60 años, y un hombre de 40, quienes manifestaron haber sufrido picaduras durante el episodio.

Cómo ocurrió el escape de los insectos De acuerdo con lo señalado en el lugar, las abejas pertenecían a un hombre de 68 años que se encontraba manipulando varios cajones cuando los insectos escaparon.

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La situación generó la presencia de los enjambres en la zona y terminó con tres personas afectadas por las picaduras. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la necesidad de trasladar a las víctimas a un centro de salud.

Intervención de la Justicia por las picaduras A partir de lo ocurrido, tomó intervención la UFI en turno, que dispuso recibir declaraciones testimoniales de las personas afectadas para avanzar con la investigación del episodio.