San Nicolás: El Turismo Carretera recorrió la ciudad y ya palpita una nueva fecha del campeonato

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San Nicolás

La categoría realizó una caravana por distintos puntos de la ciudad y presentó oficialmente la fecha 12 del campeonato, que se disputa este fin de semana.

El Turismo Carretera volvió a ser protagonista en San Nicolás con una caravana de autos que recorrió distintos sectores de la ciudad y finalizó en la Costanera Alta. Allí se realizó la conferencia de prensa oficial previa a la fecha 12 del campeonato, correspondiente al Premio Corven, que tendrá actividad durante todo el fin de semana.

La caravana del Turismo Carretera recorrió las calles de San Nicolás Los vehículos partieron desde la Puerta 6 del Autódromo San Nicolás y recorrieron un extenso circuito urbano antes de llegar a la zona de la Costanera Alta.

El recorrido incluyó la Ruta 188, avenida Savio, avenida Alberdi, Guardia Nacional, Leandro Alem, Juan Manuel de Rosas y avenida José María Díaz Bancalari, hasta alcanzar el tradicional cartel de ingreso a San Nicolás.

La actividad permitió acercar nuevamente la categoría a los vecinos y anticipar el clima que se vivirá durante el fin de semana en el autódromo nicoleño, con la presencia de los principales protagonistas del campeonato.

Santiago Passaglia destacó el movimiento que genera la competencia Durante la presentación oficial, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, destacó la importancia de que la ciudad vuelva a recibir al Turismo Carretera y valoró el vínculo que existe entre la categoría y la comunidad.

“San Nicolás siempre con los brazos abiertos para recibir esta categoría, como hemos hecho siempre en momentos importantes de la historia de esta categoría”, expresó el jefe comunal.

La llegada del Turismo Carretera representa además un movimiento importante para la ciudad, con visitantes provenientes de distintas localidades de la región que se acercan para acompañar a los pilotos y disfrutar de la competencia.

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Pilotos y autoridades anticiparon el fin de semana en el Autódromo San Nicolás El gerente general de la ACTC, Fernando Miori, también destacó el acompañamiento de San Nicolás y las condiciones del escenario donde se desarrolla la competencia.

Durante la conferencia, Miori resaltó “el apoyo incondicional de la ciudad” y el estado del autódromo. Además, señaló que la presencia del Turismo Carretera permite generar movimiento económico y actividad en distintos sectores de la ciudad durante el fin de semana.

Entre los pilotos presentes estuvo Jeremías Scialchi, quien compite con un Ford Mustang y destacó el acompañamiento del público de la región.

“Somos locales, estamos a 150 kilómetros, hay mucha gente de alrededores. Un placer venir acá a San Nicolás, público increíble”, sostuvo el piloto.

Scialchi también se mostró expectante de cara a la competencia y señaló: “Vamos por un gran fin, venimos levantando vuelo después del año pasado”.