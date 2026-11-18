San Nicolás

La Multisectorial de Mujeres convoca a una movilización en Plaza Mitre desde las 17:30, con actividades artísticas y participación de la Escuela de Arte Liliana Grinberg.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, San Nicolás tendrá una jornada de movilización y reflexión el próximo miércoles 25 de noviembre. La convocatoria fue realizada por la Multisectorial de Mujeres, que invita a la comunidad a participar de una marcha en Plaza Mitre desde las 17:30.

Una convocatoria contra la violencia de género en San Nicolás La actividad se desarrollará en consonancia con la efeméride internacional y contará con intervenciones artísticas de la Escuela de Arte Liliana Grinberg. La propuesta busca visibilizar las distintas formas de violencia que atraviesan mujeres y niñas, además de reclamar respuestas y políticas públicas que permitan prevenirlas y erradicarlas.

La convocatoria se produce en un contexto de preocupación por las cifras de femicidios en Argentina. De acuerdo con el Observatorio Lucía Pérez, entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 243 femicidios y octubre fue el mes más letal del período, con 48 víctimas. Según ese relevamiento, durante ese mes se registró un asesinato cada 15 horas.

Las cifras de femicidios y la falta de estadísticas oficiales Los datos de las organizaciones que monitorean la violencia de género presentan algunas diferencias. El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven registró 242 femicidios en los primeros diez meses del año; La Casa del Encuentro contabilizó 240, mientras que MuMaLá informó 239.

Las variaciones responden, entre otros motivos, a la ausencia de un registro oficial unificado y a las distintas metodologías utilizadas para relevar los casos. Sin embargo, las organizaciones coinciden en advertir sobre la gravedad de la situación y señalan un retroceso en las políticas públicas de prevención, vinculado con la reducción del financiamiento destinado a estas áreas.

La violencia de género no se limita a los femicidios. La Ley 26.485 contempla distintas modalidades, entre ellas la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica, que pueden manifestarse tanto en el ámbito privado como en los espacios públicos.

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El reclamo por justicia y protección para las víctimas En el marco de la jornada internacional, ONU Mujeres impulsa para 2026 una campaña de 16 días de activismo, que se extenderá desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, bajo el lema: "Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas: garantizar la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad".

El organismo internacional plantea la necesidad de garantizar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a la justicia, recibir asistencia y encontrar mecanismos de protección efectivos. También advierte sobre las nuevas formas de violencia que se producen en entornos digitales, como el acoso en línea, la difusión de imágenes sin consentimiento y la utilización de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.

La campaña también pone el foco en las dificultades que enfrentan las organizaciones que acompañan a las víctimas, especialmente ante los recortes de financiamiento y las barreras económicas, sociales e institucionales que obstaculizan el acceso a la asistencia.