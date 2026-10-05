San Nicolás se queda sin trenes a Buenos Aires y Rosario durante todo el fin de semana largo

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San Nicolás

El servicio Retiro-Rosario estará suspendido del viernes 9 al lunes 12 de octubre por obras en la línea Mitre, afectando a los pasajeros de San Nicolás.

05 de octubre de 2026 a las 09:34 a. m.

05 de octubre de 2026 a las 09:34 a. m.

Los pasajeros de San Nicolás no podrán utilizar el tren de larga distancia Retiro-Rosario durante los cuatro días del próximo fin de semana largo. La suspensión regirá desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre inclusive y responde a trabajos de mantenimiento programados sobre la línea Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires.

Tren Retiro-Rosario: cuándo estará suspendido el servicio La interrupción alcanzará ambos sentidos del recorrido y afectará directamente a la estación San Nicolás, que forma parte del corredor ferroviario que conecta Buenos Aires con Rosario.

Durante esas cuatro jornadas no circularán las formaciones correspondientes a los servicios 277, con destino a Rosario, y 278, que realiza el recorrido hacia la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, quienes tenían previsto utilizar el tren durante el fin de semana largo deberán buscar otras alternativas para trasladarse.

La suspensión coincide con un período en el que habitualmente aumenta la demanda de transporte debido al feriado y al movimiento turístico.

Obras en la línea Mitre obligan a interrumpir los trenes La medida fue dispuesta debido a trabajos programados en Empalme Coghlan, ubicado a la altura del kilómetro 10,3 de la línea Mitre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sector constituye un punto de conexión de las vías que parten desde Retiro y forma parte del corredor utilizado por los servicios ferroviarios de larga distancia que se dirigen hacia el norte.

Las tareas requieren interrumpir temporalmente la circulación de las formaciones para permitir la ejecución de los trabajos. Según lo informado, la suspensión está prevista exclusivamente entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

Una vez finalizadas las obras, el servicio Retiro-Rosario deberá retomar su funcionamiento habitual, incluyendo la parada correspondiente a la estación San Nicolás.

Pasajes de tren disponibles fuera del fin de semana largo Para las jornadas posteriores a la suspensión, la venta de pasajes del servicio Retiro-Rosario correspondiente a octubre se encuentra habilitada.

La interrupción no implica, de acuerdo con la información disponible, un cambio permanente en el recorrido ni en las paradas habituales. San Nicolás continuará formando parte del trayecto regular de las formaciones que conectan Rosario con Buenos Aires.

Tampoco se informaron modificaciones en las tarifas ni en los horarios habituales por fuera del período alcanzado por las obras.