> San Nicolás: Vercelli aumentó el boleto de colectivo, cuánto cuesta viajar desde este jueves

San Nicolás

La empresa Vercelli implementó desde este jueves 1 de octubre un nuevo cuadro tarifario para los servicios urbanos de San Nicolás y los recorridos interurbanos hacia distintas localidades.

01 de octubre de 2026 a las 09:25 a. m.

01 de octubre de 2026 a las 09:25 a. m.

La empresa Vercelli informó que desde las 00:00 de este jueves 1 de octubre comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario para sus servicios de transporte de pasajeros. La actualización alcanza tanto a las líneas urbanas de San Nicolás como a los recorridos interurbanos que conectan la ciudad con distintas localidades del partido y la región.

Nuevo precio del boleto urbano en San Nicolás De acuerdo con el cuadro difundido por la empresa, el boleto del servicio Urbano San Nicolás quedó establecido en $2.046,68. Para los docentes, la tarifa será de $1.432,68, mientras que el boleto escolar tendrá un valor de $818,67.

Los nuevos valores comenzaron a aplicarse desde el primer minuto de este jueves y alcanzan a los pasajeros que utilizan diariamente las distintas líneas operadas por Vercelli.

Cuánto cuesta viajar desde San Nicolás hacia otras localidades El nuevo esquema también establece diferentes tarifas para los recorridos interurbanos, de acuerdo con la distancia de cada trayecto.

El viaje entre San Nicolás y La Emilia, Campos Salles o Villa Esperanza tiene ahora un valor de $2.154,44. En tanto, el boleto hacia General Rojo cuesta $2.631,51.

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Por su parte, los recorridos entre San Nicolás y Erézcano y entre San Nicolás y Conesa alcanzan los $3.370,16.

Las nuevas tarifas del transporte interurbano La actualización modifica los valores que deben abonar los usuarios en los distintos recorridos interurbanos de la empresa. Las tarifas varían según el destino y la extensión del viaje.