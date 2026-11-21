San Nicolás: por la crecida del Paraná alertan por la aparición de animales silvestres en zonas urbanas
La Municipalidad advirtió que la creciente del río puede provocar el desplazamiento de carpinchos, serpientes, comadrejas y otras especies hacia sectores poblados. También difundió recomendaciones para evitar riesgos y proteger a la fauna.
La crecida del río Paraná genera preocupación no solo por sus posibles consecuencias sobre las zonas ribereñas, sino también por el desplazamiento de animales silvestres que buscan terrenos más elevados para refugiarse. Ante esta situación, la Municipalidad de San Nicolás difundió una serie de recomendaciones para quienes puedan encontrarse con ejemplares de la fauna autóctona en espacios públicos o sectores urbanos.
La crecida del Paraná puede desplazar animales hacia zonas urbanas
Cuando el nivel del río aumenta, distintas especies que habitan en las islas, humedales y sectores bajos de la ribera pueden verse obligadas a abandonar temporalmente sus lugares habituales. En busca de espacios secos y seguros, estos animales pueden trasladarse hacia terrenos más elevados, incluso dentro de áreas pobladas.
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Desde el Municipio señalaron que entre las especies que podrían aparecer se encuentran carpinchos, comadrejas, tortugas, coipos (nutrias), zorros y serpientes. Se trata de animales que forman parte del ecosistema regional y cuya presencia puede volverse más frecuente en determinados sectores durante los períodos de creciente.
En este contexto, las autoridades remarcaron que el encuentro con estos ejemplares no necesariamente representa una situación de peligro. Por lo general, la fauna silvestre evita el contacto con las personas y procura alejarse ante cualquier presencia humana.
Sin embargo, advirtieron que los animales pueden reaccionar de manera defensiva si se sienten amenazados, perseguidos o acorralados. Por ese motivo, resulta fundamental mantener una conducta preventiva y evitar cualquier intervención que pueda alterar su comportamiento.
Qué hacer si aparece un animal silvestre en San Nicolás
A través de la comunicación oficial, la Municipalidad difundió una serie de pautas para actuar correctamente ante la presencia de fauna silvestre. El objetivo es evitar situaciones de riesgo tanto para las personas como para los propios animales.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
Mantener distancia: no acercarse ni intentar establecer contacto con el ejemplar.
No alimentarlo: evitar ofrecerle comida o realizar acciones para atraerlo.
No perseguirlo ni acorralarlo: permitir que pueda desplazarse libremente y encontrar una vía de escape.
Alejarse lentamente: evitar movimientos bruscos y darle espacio para que continúe su recorrido.
Mantener a las mascotas alejadas: impedir que perros y gatos se acerquen, ya que podrían provocar una reacción defensiva del animal.
Las autoridades insistieron en que no se debe intentar capturar, manipular o trasladar a los ejemplares por cuenta propia. Aunque algunas especies puedan parecer inofensivas, cualquier acercamiento innecesario puede generar una situación complicada.
La recomendación también alcanza a quienes frecuentan espacios verdes y sectores cercanos al río, donde la presencia de animales silvestres puede formar parte de las condiciones naturales del ambiente durante una creciente.
Qué hacer si se encuentra fauna silvestre en el Eco Parque o en la ciudad
El Municipio hizo una aclaración particular para quienes encuentren animales en el Eco Parque de San Nicolás. En esos casos, solicitaron no intentar capturarlos ni trasladarlos, ya que se encuentran en un espacio que forma parte de su hábitat natural.
La indicación es mantener distancia y evitar cualquier intervención que pueda alterar su comportamiento. La presencia de estos ejemplares debe entenderse dentro de la dinámica propia del ecosistema, especialmente cuando las condiciones del río modifican los lugares donde habitualmente se refugian.
En cambio, si un animal silvestre aparece en una zona urbana, la recomendación oficial es no intervenir y comunicarse con el 911 para solicitar asistencia de las autoridades competentes. De esta manera, se podrá evaluar cada situación y determinar cómo proceder sin poner en riesgo a las personas ni al ejemplar.
Por último, desde la Municipalidad destacaron la importancia de preservar la fauna silvestre y respetar su espacio. Los animales cumplen un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema y su protección requiere también la colaboración de los vecinos, especialmente durante períodos de creciente del río Paraná.