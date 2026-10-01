San Nicolás: Agustín Canapino se encontrará con sus fanáticos este viernes en la ciudad nicoleña

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San Nicolás

El piloto de Turismo Carretera estará este viernes en una estación de servicio de avenida Savio, donde podrá encontrarse con seguidores, firmar autógrafos y sacarse fotos.

Agustín Canapino visitará San Nicolás este viernes 2 de octubre para compartir un encuentro con sus fanáticos, en la previa de una nueva fecha del Turismo Carretera en el autódromo de la ciudad. La actividad será organizada por AXION energy y comenzará a las 18:00.

Agustín Canapino estará este viernes en San Nicolás El encuentro se realizará en la estación de servicio ubicada en avenida Savio 651. Durante la actividad, los seguidores del piloto podrán conocerlo personalmente, sacarse fotografías y llevarse un recuerdo firmado.

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por AXION energy Sport, que buscan acercar a los pilotos y al público del automovilismo a través de diferentes actividades.

La presencia de Canapino genera expectativa entre los aficionados de San Nicolás y de localidades de la región, especialmente por la proximidad de una nueva presentación del Turismo Carretera en el circuito nicoleño.

Canapino correrá en el Autódromo San Nicolás La visita del piloto se producirá en la previa de la 12ª fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera, que se disputará durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Autódromo San Nicolás.

El circuito está ubicado en el kilómetro 225 de la autopista Buenos Aires-Rosario y volverá a recibir a los principales pilotos de la categoría, con la presencia de una importante cantidad de público.

La competencia será uno de los principales atractivos deportivos del fin de semana en San Nicolás y reunirá nuevamente a los fanáticos del automovilismo provenientes de distintos puntos del país.

Una oportunidad para encontrarse con los fanáticos La actividad prevista para este viernes permitirá a los seguidores de Canapino tener un contacto directo con el piloto antes de la competencia. El encuentro comenzará a las 18:00 y tendrá lugar en avenida Savio 651.

Además de las fotografías y los autógrafos, la propuesta busca generar un espacio de acercamiento entre los protagonistas del Turismo Carretera y el público que acompaña al automovilismo.