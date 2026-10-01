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San Nicolás: Un año sin trenes, sigue sin conexión ferroviaria con Córdoba y Tucumán

Los servicios fueron suspendidos en octubre de 2025 por tareas de revisión de vías y todavía no existe una fecha definida para su regreso.

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01 de octubre de 2026 a las 01:30 p. m.
Los servicios Buenos Aires – Córdoba, Buenos Aires – Tucumán y Córdoba – Villa María cumplen un año sin funcionar.
Foto: diarioelnorte.com.ar

Los servicios ferroviarios de larga distancia que conectaban San Nicolás con Córdoba y Tucumán cumplen un año suspendidos. La medida, que inicialmente había sido presentada como temporal para revisar el estado de las vías, se prolongó durante doce meses y todavía no existe una fecha cierta para el restablecimiento.

San Nicolás lleva un año sin trenes hacia Córdoba y Tucumán

Los servicios Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Tucumán y Córdoba-Villa María fueron suspendidos a comienzos de octubre de 2025, luego del descarrilamiento de un tren que circulaba entre Tucumán y Buenos Aires y que sufrió un accidente en la provincia de Santiago del Estero.

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Aunque inicialmente la suspensión estaba vinculada al servicio que llegaba a Tucumán, pocos días después la medida alcanzó también a los otros dos corredores, pese a que no habían sido afectados directamente por el descarrilamiento.

De esta manera, San Nicolás quedó sin una alternativa ferroviaria de larga distancia que permitía conectar la ciudad y distintas localidades del norte bonaerense con importantes destinos del centro y norte del país.

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La suspensión de los trenes se extendió por la revisión de las vías

La decisión se produjo a instancias de Nuevo Central Argentino (NCA), empresa privada que tiene la concesión de las vías en los tramos Rosario-Córdoba y Rosario-Tucumán.

En noviembre de 2025, NCA comunicó a Trenes Argentinos Operaciones que los servicios de pasajeros no podrían restablecerse en el corto plazo debido al tiempo necesario para inspeccionar las trazas y a problemas detectados en algunos durmientes, que requerían ser reemplazados.

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La empresa también señaló entonces que existían demoras importantes en la provisión de esos elementos, situación que impedía establecer una fecha estimada para la vuelta de los trenes.

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A un año de la suspensión, la página web de NCA continúa informando que los servicios permanecen interrumpidos por “tareas de revisión”.

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Sin fecha para el regreso de los servicios ferroviarios

Fuentes oficiales indicaron que las obras de remediación todavía no finalizaron. Desde Trenes Argentinos Operaciones se viene realizando el seguimiento de las intervenciones y se solicitó a NCA una fecha estimada para la finalización de los trabajos.

Sin embargo, incluso una vez concluidas las obras, el regreso de los trenes no está garantizado. Desde la operadora estatal señalaron que la conveniencia de retomar los servicios será analizada en función de las condiciones técnicas y operativas existentes al momento de finalizar las intervenciones.

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La incertidumbre también alcanza a los trabajadores afectados por la suspensión. Según información oficial, el 15% del personal que estaba asignado al servicio hacia Tucumán fue desvinculado, mientras que el resto continúa vinculado contractualmente a la empresa y actualmente desarrolla otras tareas y funciones.

La suspensión de estos tres servicios forma parte de un escenario más amplio: ya son 13 los servicios ferroviarios de pasajeros que fueron cancelados, mientras que los usuarios de San Nicolás continúan sin una fecha concreta para recuperar las conexiones ferroviarias con Córdoba y Tucumán.

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