San Nicolás

La altura del Paraná registró una nueva suba en San Nicolás y Villa Constitución, mientras que en Ramallo se mantiene estable. Los datos corresponden al martes 24 de noviembre.

El río Paraná continúa mostrando una tendencia creciente en distintos puntos del norte bonaerense y el sur santafesino. Según las últimas mediciones hidrométricas del martes 24 de noviembre, el nivel llegó a los 3,56 metros frente a San Nicolás, mientras que en Villa Constitución alcanzó los 3,92 metros. En Ramallo, en tanto, permanece sin modificaciones.

El río Paraná subió en San Nicolás y Villa Constitución. Los registros hidrométricos correspondientes al martes reflejan que el Paraná mantiene una evolución ascendente en dos de los puntos de medición de la región. En San Nicolás, la altura llegó a los 3,56 metros, con una variación positiva de 0,01 metros respecto de la medición anterior.

La situación también muestra una tendencia creciente en Villa Constitución, donde el río alcanzó los 3,92 metros. En esa localidad santafesina, la variación informada fue de 0,02 metros, lo que confirma que el nivel continúa en ascenso.

Estos datos permiten observar un comportamiento similar en ambas localidades, con incrementos en las alturas registradas durante las últimas mediciones. Si bien las diferencias entre los niveles responden a las características propias de cada punto de referencia, la tendencia general indica que el curso de agua sigue creciendo en ese sector del Paraná.

Cómo está el nivel del Paraná en Ramallo A diferencia de lo que ocurre en San Nicolás y Villa Constitución, en Ramallo el nivel del río se mantiene estacionario. La medición correspondiente al martes 24 de noviembre indicó una altura de 3,04 metros, sin variaciones respecto del registro anterior.

De esta manera, la localidad presenta un comportamiento diferente al de los otros dos puntos relevados. Mientras en San Nicolás y Villa Constitución se detectaron incrementos, en Ramallo la altura permaneció estable, con una variación informada de 0,00 metros.

La comparación de las mediciones permite advertir que el comportamiento del Paraná no es uniforme en toda la región. Aunque existe una tendencia creciente en determinados sectores, las diferencias entre localidades muestran la importancia de seguir la evolución de los registros de manera individual.

Las últimas mediciones de la altura del río Paraná La tabla hidrométrica del martes 24 de noviembre de 2026 permite reunir los valores registrados en las tres localidades y observar las diferencias en la evolución del nivel del agua.

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Villa Constitución: 3,92 metros

San Nicolás: 3,56 metros

Ramallo: 3,04 metros

Los datos muestran que Villa Constitución presenta la mayor altura entre los tres puntos relevados, seguida por San Nicolás y Ramallo. En cuanto a las variaciones, el incremento más importante se registró en Villa Constitución, mientras que San Nicolás también tuvo una suba, aunque menor.

El seguimiento de estos indicadores permite conocer cómo evoluciona el río Paraná en una zona donde su comportamiento tiene incidencia sobre las actividades vinculadas al río, la navegación, la pesca y los sectores costeros.