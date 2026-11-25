San Pedro: recuperaron del río Paraná una vértebra fósil de una corvina que vivió hace miles de años

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El hallazgo se produjo durante tareas de extracción de arena en San Pedro. La pieza fue identificada por un especialista y se incorporará a la colección del Museo Paleontológico.

Una pieza fósil de miles de años de antigüedad fue recuperada del lecho del río Paraná, en la zona de la ciudad de San Pedro, durante las habituales tareas de extracción de arena. Se trata de una vértebra de corvina que permitió sumar un nuevo testimonio sobre los antiguos ambientes marinos que existieron en esta región bonaerense.

El hallazgo durante la extracción de arena en el Paraná. El descubrimiento se produjo cuando Daniel Maneiro, trabajador de una embarcación dedicada a la extracción de arena, advirtió la presencia de un resto óseo que había quedado retenido en la zaranda del buque mientras desarrollaba sus tareas habituales.

Al reconocer que podía tratarse de un elemento de interés paleontológico, decidió acercarlo al Museo Paleontológico de San Pedro para que fuera analizado y preservado.

La pieza se encontraba en buen estado de conservación, una condición que permitió avanzar con su identificación y determinar su importancia científica. De esta manera, un elemento que salió accidentalmente del fondo del río pasó a convertirse en parte del patrimonio paleontológico de la región.

Qué reveló el análisis de la vértebra fósil. Una vez recibido el material, el equipo técnico del museo realizó consultas al doctor Sergio Bogan, especialista en peces fósiles, quien estableció que se trata de una vértebra precaudal perteneciente a una corvina.

De acuerdo con la evaluación científica, el ejemplar corresponde al período en el que se produjo la ingresión del mar sobre esta zona del actual territorio bonaerense. Este fenómeno geológico provocó que las aguas marinas avanzaran sobre sectores que hoy se encuentran alejados de la costa.

La identificación del fósil aporta información sobre las especies que habitaron estos ambientes y permite reconstruir parte de las características naturales que tuvo el paisaje de San Pedro durante aquellos períodos.

Cuando el mar ocupaba la región de San Pedro En la actualidad, las corvinas habitan sectores de poca profundidad y se alimentan principalmente de cangrejos. Son frecuentes en ambientes de transición, como la desembocadura del Río de la Plata en el Mar Argentino, donde se encuentran las aguas dulces con las saladas.

Según explicaron desde el ámbito científico, condiciones ambientales similares predominaron en la región de San Pedro durante el avance del mar registrado en épocas geológicas pasadas. Por ese motivo, el hallazgo constituye una nueva evidencia de la antigua presencia de ambientes estuariales en este sector de la provincia de Buenos Aires.

La vértebra será incorporada a la colección de restos marinos del Museo Paleontológico y formará parte de la sala dedicada a mostrar cómo era la región cuando el mar cubría estos territorios.