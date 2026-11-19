Región

La agrupación realizó su habitual asamblea en la plaza Belgrano y vinculó los reclamos previsionales con la defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional.

19 de noviembre de 2026 a las 10:02 a. m.

19 de noviembre de 2026 a las 10:02 a. m.

La Agrupación de Jubilados Autoconvocados de la ciudad de San Pedro "Cachi Scipioni" llevó adelante este miércoles su habitual encuentro semanal en la plaza Belgrano. En el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, la convocatoria estuvo centrada en la defensa de los derechos previsionales y la necesidad de recuperar la soberanía sobre los recursos del país.

Una asamblea con eje en la soberanía nacional Bajo la consigna "Recuperemos nuestra soberanía para el ejercicio pleno de nuestros derechos", los jubilados volvieron a reunirse en el espacio público céntrico para visibilizar la situación que atraviesa el sector pasivo.

La jornada también tuvo una convocatoria abierta a organizaciones sociales, espacios políticos y vecinos de San Pedro, con el propósito de ampliar el reclamo y poner en discusión la relación entre la situación económica de los jubilados y la administración de las riquezas nacionales.

En el documento difundido durante la actividad, la agrupación sostuvo: "Seguiremos reclamando por nuestros derechos conculcados y conmemoraremos el Día de la Soberanía Nacional".

El vínculo entre los recursos naturales y los derechos previsionales Los integrantes de la organización plantearon que la defensa de los ingresos de los jubilados también debe contemplar el control y el aprovechamiento de los recursos estratégicos de la Argentina.

En ese sentido, advirtieron que "sin soberanía, ni pleno uso y goce de nuestras riquezas y recursos naturales, será muy difícil recuperar y conquistar lo que legítimamente nos corresponde".

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Además, hicieron referencia a recientes expresiones del papa, al señalar que las riquezas naturales, humanas y culturales del país deben estar orientadas al bienestar de las familias y, especialmente, de quienes atraviesan mayores dificultades.

La convocatoria a una nueva gesta patriótica En el tramo final del documento, los referentes de Jubilados Autoconvocados consideraron que el contexto actual requiere profundizar la participación y la defensa de los sectores más vulnerables.

"Hoy más que nunca hace falta un nuevo 20 de noviembre y una nueva gesta patriótica en defensa de los sectores más vulnerables", expresaron.