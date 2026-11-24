San Nicolás: La línea 228 D dejó de llegar a la ciudad nicoleña y modificó su recorrido

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San Nicolás

La empresa Vía Rosario interrumpió el servicio entre San Nicolás, Ramallo y Zárate por la baja cantidad de pasajeros. Desde el domingo, el recorrido termina en San Pedro.

24 de noviembre de 2026 a las 02:01 p. m.

24 de noviembre de 2026 a las 02:01 p. m.

La conexión de transporte interurbano que unía San Nicolás con distintas localidades del norte bonaerense volvió a sufrir modificaciones. Desde el domingo 22 de noviembre, la línea 228 D dejó de llegar a San Nicolás y Ramallo, por lo que el servicio operado por Vía Rosario SRL quedó limitado al trayecto entre Zárate y San Pedro.

La línea 228 D dejó de llegar a San Nicolás por falta de pasajeros La decisión fue confirmada por el empresario Norberto Fenoglio, quien explicó que la interrupción del tramo respondió a la cantidad insuficiente de pasajeros para sostener económicamente el recorrido.

La medida representa un nuevo retroceso para los usuarios que utilizaban esta alternativa de transporte para trasladarse entre las localidades de la región, ya sea por cuestiones laborales, educativas o personales.

La conexión había sido restablecida el 21 de septiembre de 2026, cuando Vía Rosario retomó la prestación del servicio después de más de un año sin un recorrido directo entre San Nicolás y Zárate.

Sin embargo, la recuperación duró poco. Durante octubre comenzaron a reducirse las frecuencias y, en las semanas siguientes, se aplicaron nuevos ajustes hasta llegar a la interrupción definitiva del tramo que incluía a San Nicolás y Ramallo.

Cómo quedó el recorrido de la línea 228 D entre Zárate y San Pedro Con la modificación, el servicio continúa funcionando únicamente entre Zárate y San Pedro, con paradas intermedias en Lima, Alsina, Baradero y Río Tala.

De esta manera, el recorrido vigente comprende las siguientes localidades:

Zárate.

Lima.

Alsina.

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Baradero.

Río Tala.

San Pedro.

En cambio, San Nicolás, Ramallo y Villa Ramallo quedaron excluidas del trazado actual. Según la información difundida por medios regionales, el servicio que permanece operativo cuenta con tres salidas diarias por sentido.

La modificación implica que quienes necesitan trasladarse desde San Nicolás hacia las localidades del corredor deberán recurrir a otras alternativas de transporte, sin contar por el momento con la conexión directa que ofrecía la línea 228 D.

Qué pasará con el servicio de colectivos hacia San Nicolás La interrupción vuelve a generar dificultades para los pasajeros que habían recuperado en septiembre una conexión interurbana que resultaba importante para la movilidad regional.

El servicio permitía vincular distintas localidades del norte de la provincia de Buenos Aires y representaba una opción para quienes no disponen de vehículo particular o necesitaban viajar entre ciudades por motivos cotidianos.

Por el momento, no se informó una fecha para una eventual restitución del recorrido hasta San Nicolás ni se comunicó un esquema alternativo que permita recuperar el vínculo con Ramallo y Zárate.