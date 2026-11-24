> San Pedro: Seguridad y la Sociedad Rural analizaron los hechos delictivos en el campo

Región

El secretario de Seguridad, Sergio Salaya, se reunió con autoridades de la Sociedad Rural para evaluar los delitos registrados y coordinar nuevas medidas de prevención en el ámbito rural.

El secretario de Seguridad de San Pedro, Sergio Salaya, mantuvo un encuentro con autoridades de la Sociedad Rural local para analizar la situación delictiva en el partido, especialmente los hechos que afectan al sector agropecuario. Durante la reunión se compartieron diagnósticos, se revisaron investigaciones y se planteó la necesidad de fortalecer los recursos destinados a la prevención.

El mapa delictivo rural y los hechos registrados en San Pedro La reunión se desarrolló en la sede de la Sociedad Rural, a partir de una solicitud de las autoridades de la institución, que manifestaron su preocupación por los episodios delictivos registrados en distintos sectores del partido.

Durante el encuentro, los representantes del sector agropecuario expusieron su diagnóstico sobre la problemática y pusieron a disposición del funcionario la información reunida en el mapa delictivo elaborado por la propia entidad.

Esta herramienta permite identificar y registrar los hechos denunciados en el ámbito rural, aportando datos concretos para orientar el trabajo de las fuerzas de seguridad y establecer prioridades en los operativos de prevención.

Además, se repasó el estado de las investigaciones en curso y las intervenciones que se vienen desarrollando en el territorio para responder a los distintos episodios denunciados por productores y vecinos.

Los reclamos por más recursos y coordinación policial Otro de los puntos centrales de la reunión estuvo relacionado con la necesidad de mejorar las condiciones operativas para combatir el delito en las zonas rurales.

En ese sentido, se planteó la importancia de reforzar los recursos y los medios disponibles para el personal policial, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas y fortalecer la presencia preventiva en los sectores más afectados.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: La línea 228 D dejó de llegar a la ciudad nicoleña y modificó su recorrido

También se abordó la coordinación entre las distintas fuerzas que intervienen en materia de seguridad y la necesidad de optimizar los mecanismos de articulación con el Poder Judicial.

Este último aspecto fue considerado relevante para agilizar las respuestas ante los delitos y lograr un seguimiento más efectivo de las investigaciones. La intención es que los reclamos del sector agropecuario puedan traducirse en medidas concretas y en una estrategia de trabajo coordinada.

Nuevas reuniones para avanzar en medidas de prevención Desde la Sociedad Rural destacaron la importancia de sostener estos espacios de diálogo institucional, que permiten trasladar las inquietudes de los productores y compartir información para abordar una problemática que genera preocupación en el ámbito rural y en el conjunto de la comunidad sampedrina.

La reunión también permitió establecer una agenda de trabajo para continuar abordando los temas planteados, con especial atención en las herramientas disponibles para prevenir nuevos hechos y mejorar la respuesta de las fuerzas de seguridad.