Ramallo: Arietto denunció el presunto robo de tres perros en un campo y apuntó contra dos protectoras

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La senadora bonaerense presentó una denuncia penal en San Nicolás y acusó a dos organizaciones de retirar animales sin autorización. Las protectoras rechazaron los señalamientos y anticiparon acciones legales.

La senadora bonaerense María Florencia Arietto denunció el presunto robo de tres perros de un establecimiento rural de Ramallo y apuntó contra dos organizaciones dedicadas a la protección animal. Según su versión, los animales fueron retirados sin autorización de sus propietarios. Las entidades mencionadas rechazaron las acusaciones y adelantaron que recurrirán a la Justicia.

La denuncia por la desaparición de tres perros en un campo de Ramallo De acuerdo con lo expuesto por Arietto en sus redes sociales, los animales eran dos perros mestizos y un dóberman que se encontraban en un establecimiento rural ubicado sobre una ruta de Ramallo. La legisladora sostuvo que fueron retirados del lugar sin el consentimiento de sus dueños.

En sus publicaciones, aseguró que el dóberman pudo ser recuperado posteriormente en Rosario, cuando presuntamente intentaban comercializarlo. Sin embargo, los otros dos perros todavía estarían siendo buscados.

Las primeras acusaciones fueron difundidas el 20 de noviembre, cuando la senadora apuntó contra la asociación civil Corazones Callejeros, de Rosario. En ese momento cuestionó la explicación que habría dado la organización sobre las condiciones en las que se encontraban los animales, a los que describió como desnutridos y con presencia de pulgas.

Ariet­to sostuvo que los perros tenían propietarios y que había advertido a la organización que no podían ser retirados del establecimiento sin autorización.

Arietto apuntó contra dos protectoras y denunció un presunto mecanismo de recaudación El 23 de noviembre, la legisladora amplió sus cuestionamientos y mencionó expresamente a Corazones Callejeros y a Animales Ramallo. Según su planteo, existiría un mecanismo mediante el cual se retirarían animales de propiedades particulares para luego solicitar donaciones destinadas a cubrir supuestos gastos veterinarios.

Además, afirmó haber recibido testimonios de otras personas que habrían atravesado situaciones similares. En ese sentido, señaló que los dos perros mestizos podrían encontrarse en un country de Rosario y anticipó que presentaría como testigos a dos mujeres de Ramallo que, según indicó, denunciaron hechos de características parecidas.

La senadora también cuestionó la versión atribuida a la protectora rosarina, según la cual los animales habrían sido encontrados perdidos sobre una ruta, con garrapatas y en malas condiciones. De acuerdo con ese relato, después de intentar localizar a sus propietarios durante dos días, la organización los habría entregado a una familia para su cuidado.

Arietto rechazó esa explicación y cuestionó que las entidades dedicadas al rescate animal puedan retirar perros de propiedades particulares sin contar con el consentimiento correspondiente.

La denuncia llegó a la UFI N.º 1 y las organizaciones anticiparon acciones legales La legisladora aseguró que presentó una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de San Nicolás y que aportará información y testimonios para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Por su parte, las organizaciones mencionadas rechazaron las acusaciones y adelantaron que impulsarán acciones legales. De esta manera, el conflicto sumó un nuevo capítulo y será la investigación judicial la que deberá establecer las circunstancias en las que fueron retirados los animales y si existieron responsabilidades penales.

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El episodio también reavivó la discusión sobre los procedimientos de las organizaciones de protección animal y los límites de su intervención ante situaciones de presunto abandono o maltrato. En ese sentido, Arietto sostuvo que corresponde recurrir a las autoridades competentes y realizar las denuncias correspondientes.

El caso tiene como antecedente otro episodio denunciado en mayo de 2026 en El Paraíso, donde una vecina aseguró que una pareja proveniente de Rosario se había llevado ocho perros del patio de su vivienda. En aquella oportunidad también se mencionó una posible vinculación con una protectora animal, aunque hasta el momento no existe confirmación de que ambos hechos estén relacionados.