San Nicolás: robaron cables y el medidor eléctrico en otra escuela, no hay luz y peligra el dictado de clases

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San Nicolás

El hecho ocurrió durante la madrugada en la Escuela Primaria Nº 10 de barrio Asonia. También rompieron vidrios y el establecimiento quedó sin suministro eléctrico.

La Escuela Primaria Nº 10 de barrio Asonia, en la zona norte de San Nicolás, fue víctima de un robo durante la madrugada de este martes. Los delincuentes sustrajeron cables de la instalación eléctrica y el medidor de energía, además de provocar daños en el edificio. El episodio dejó al establecimiento sin luz y complicó el normal desarrollo de las clases.

Robaron cables, el medidor eléctrico y rompieron vidrios del edificio El ataque fue descubierto durante las primeras horas de este martes, cuando se constató que desconocidos habían intervenido sobre las instalaciones eléctricas de la institución. Los responsables cortaron y se llevaron distintos tramos de cableado, sustrajeron el medidor de energía y rompieron varios vidrios del edificio.

Como consecuencia del hecho, la escuela quedó sin suministro eléctrico. En el sector donde estaba instalado el medidor quedaron conexiones expuestas y cables colgando. Una situación que requiere la intervención de personal de EDEN para realizar las reparaciones correspondientes y restablecer el servicio.

La falta de energía comprometió el dictado de clases del turno mañana y generó incertidumbre respecto a las actividades previstas para la tarde. Al momento de conocerse el episodio, no había precisiones sobre cuándo podría quedar normalizado el suministro.

Desde la institución también manifestaron sus sospechas sobre el objetivo del ataque. Los directivos señalaron que el corte intencional del cableado podría haber estado relacionado con un intento de desactivar el sistema de alarma para ingresar al edificio y sustraer otros elementos. “Por algo cortaron los cables. Algo quisieron hacer”, expresaron.

Es el segundo ataque contra una escuela de San Nicolás en noviembre. El episodio de la Primaria Nº 10 se suma a otro hecho de características similares registrado el miércoles 18 de noviembre en la Escuela Primaria Nº 17, ubicada en barrio Los Fresnos.

En aquella oportunidad, desconocidos provocaron daños en las instalaciones eléctricas, rompieron vidrios y candados e intentaron ingresar al establecimiento. Sin embargo, la activación del sistema de alarma impidió que concretaran el ingreso y no llegaron a sustraer elementos del edificio.

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La reiteración de estos episodios genera preocupación en la comunidad educativa, especialmente por las consecuencias que los robos y actos de vandalismo tienen sobre el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Además de los daños materiales, estas situaciones pueden afectar el desarrollo de las actividades escolares y obligar a suspender o modificar las clases.

El Consejo Escolar ya destinó millones a reparar daños por robos Los hechos de inseguridad en establecimientos educativos también representan un importante gasto para el Consejo Escolar de San Nicolás, que debe afrontar las reparaciones y la reposición de materiales e instalaciones sustraídas o dañadas.

De acuerdo con información difundida en agosto, el organismo había destinado hasta ese momento entre 35 y 40 millones de pesos a trabajos vinculados con robos y actos de vandalismo en distintas escuelas del distrito. Entre las intervenciones realizadas se encontraban reparaciones de vidrios, cerraduras e instalaciones de servicios.

Por otra parte, entre enero y julio de este año, la Provincia había transferido 175 millones de pesos correspondientes al Fondo Compensador para el mantenimiento de los 110 edificios escolares de San Nicolás.

Desde el Consejo Escolar también habían explicado que, cuando esos recursos no alcanzaban para cubrir las necesidades, recurrían a subsidios municipales para afrontar determinadas reparaciones, especialmente aquellas vinculadas con la sustracción de medidores de gas.