San Nicolás: el río Paraná se acerca a los 3 metros y seguirá creciendo durante el fin de semana

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San Nicolás

El INA pronostica que el nivel del Paraná alcanzará los 3,13 metros frente a San Nicolás el próximo lunes. La marca todavía está lejos de los niveles de alerta y evacuación.

El río Paraná mantiene una tendencia creciente frente a las costas de San Nicolás y continuará en ascenso durante los próximos días. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el nivel llegará a los tres metros este sábado y podría alcanzar los 3,13 metros el lunes 9 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico hidrológico.

El INA prevé una crecida del río Paraná durante los próximos días En su pronóstico a cuatro días, el Instituto Nacional del Agua anticipa un incremento sostenido del nivel del Paraná en el tramo correspondiente a San Nicolás. Las estimaciones indican que el sábado 7 de noviembre el río alcanzará los tres metros, mientras que para el lunes la altura podría ubicarse en torno a los 3,13 metros.

La proyección confirma la continuidad de una tendencia ascendente que ya se refleja en las mediciones realizadas en la zona portuaria de la ciudad. El comportamiento del río está relacionado con el avance de una onda de crecida que se desplaza desde el norte de la cuenca del Paraná hacia el sur.

Cuáles son los niveles de alerta y evacuación en San Nicolás Actualmente, el hidrómetro de Prefectura Naval Argentina instalado en el puerto de San Nicolás registra una altura de 2,90 metros. Se trata de la marca más elevada registrada durante este año, aunque las previsiones anticipan que el nivel continuará aumentando durante el fin de semana.

A pesar de este crecimiento, los valores estimados por el INA todavía se encuentran por debajo de los parámetros establecidos para activar medidas ante una eventual emergencia hídrica.

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En San Nicolás, el nivel de alerta está fijado en los 4,20 metros, mientras que la altura de evacuación se establece en los cinco metros. De acuerdo con las proyecciones actuales, el Paraná quedaría a poco más de un metro del nivel de alerta, aunque todavía lejos de alcanzar una situación que requiera evacuaciones.

La crecida del Paraná también se observa en otros puntos de la cuenca El comportamiento ascendente del río no se limita a San Nicolás. Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua también anticipan un incremento en otros sectores de la cuenca, como ocurre en Rosario.

Para esa ciudad santafesina, el organismo estima que el Paraná podría alcanzar una altura cercana a los 4,21 metros el próximo 10 de noviembre. Las previsiones dan cuenta del desplazamiento de la onda de crecida y permiten seguir la evolución del río en distintos puntos de su recorrido.