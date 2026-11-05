San Pedro: Súper Vos y Ministro Cometa compartieron el primer puesto en la Batalla de Bandas de música

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Las dos agrupaciones llegaron a la instancia final del certamen realizado en San Pedro y, ante la paridad artística, el jurado resolvió entregarles el premio principal de manera compartida.

El predio del Castillo del Complejo Municipal Tiro Federal de San Pedro fue escenario de la segunda edición de la Batalla de Bandas, un encuentro que reunió a 15 agrupaciones musicales de distintos puntos de la región. Luego de varias instancias de competencia, Súper Vos y Ministro Cometa se quedaron con el primer puesto tras una definición por empate técnico.

La Batalla de Bandas reunió a 15 agrupaciones de la región La propuesta fue impulsada por la productora De La Gorra Producciones y contó con la conducción de Ariel Arbat. La convocatoria reunió a músicos y proyectos emergentes en una jornada que se destacó por la participación, la variedad de estilos y el despliegue artístico sobre el escenario.

De las 16 agrupaciones que habían sido seleccionadas previamente, finalmente participaron 15: Súper Vos, Ministro Cometa, Paso Nivel, Saturados, Santi Camacho, Monociclistas en Eterno Espiral, Tal Cuales, Paracaidistas del Groove, La Inconclusa, Pitaleash, Liberados del Mal, Motor Furioso, Espejismos, Sin Gravedad y Oscuro Circo.

El certamen propuso una modalidad que buscó poner a prueba tanto la creatividad como la capacidad interpretativa de los participantes. Cada banda debió presentar dos canciones: una composición propia y una reinterpretación de una obra clásica del género.

Súper Vos y Ministro Cometa llegaron a una final muy pareja A lo largo de la competencia, las agrupaciones atravesaron distintas instancias eliminatorias, que incluyeron una primera etapa, cuartos de final y semifinales. El recorrido permitió seleccionar a los proyectos que demostraron mejores condiciones musicales y escénicas para llegar a la definición.

En la instancia decisiva se encontraron Súper Vos y Ministro Cometa, dos propuestas que lograron destacarse durante el desarrollo del encuentro. La paridad en sus presentaciones llevó al jurado a tomar una determinación particular.

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Luego de evaluar el desempeño de ambas formaciones, los integrantes del cuerpo examinador resolvieron declarar un empate técnico. La decisión fue consensuada con los representantes de los grupos y estableció que los dos compartieran el galardón principal de esta segunda edición.

Un jurado con músicos y jóvenes participantes La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por los músicos Sebastián Díaz Ramos y Matías Padilla, quienes estuvieron acompañados por Valentina, de 12 años, y Delfina, de 14. La participación de las dos jóvenes aportó una mirada diferente al proceso de calificación artística.

La iniciativa también contó con el acompañamiento de las direcciones de Turismo y Cultura de la Municipalidad de San Pedro, que colaboraron con la cesión del predio del Complejo Municipal Tiro Federal para concretar la actividad.

La Batalla de Bandas se consolidó así como un espacio de encuentro para proyectos musicales de la región, con el objetivo de ofrecer visibilidad a nuevas agrupaciones, promover la producción artística independiente y generar oportunidades para que los músicos puedan mostrar su trabajo ante el público.