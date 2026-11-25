San Nicolás: Milo Lockett pinta los viaductos de la ciudad con imágenes de la fauna y la identidad local

> San Nicolás: Milo Lockett pinta los viaductos de la ciudad con imágenes de la fauna y la identidad local

San Nicolás

El reconocido artista plástico interviene los pasos bajo nivel de Mitre y Nación con pinturas inspiradas en la fauna y los paisajes de la ciudad. Los vecinos también pueden participar.

El artista plástico Milo Lockett comenzó a intervenir con sus pinturas los viaductos de las calles Mitre y Nación, en San Nicolás. La propuesta busca reflejar la fauna y otros elementos característicos de la ciudad a través de dibujos y figuras que transformarán las paredes de ambos pasos bajo nivel. Los trabajos estarán finalizados este viernes.

Milo Lockett y una propuesta artística para los viaductos de San Nicolás La iniciativa surgió a partir de una propuesta presentada al Municipio por intermedio de Manuel Paz. Según explicó el propio artista, el proyecto fue recibido por las autoridades locales y permitió poner en marcha las intervenciones que actualmente se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

“Yo llegué acá a través de Manuel Paz, que nos presentamos para hacer una propuesta y el municipio la recibió”, contó Lockett al referirse al origen de los trabajos.

Sobre el contenido de las pinturas, el artista señaló que la intención es representar parte de lo que observa en San Nicolás, con especial atención a la fauna y a los elementos que forman parte del paisaje local.

En ese sentido, explicó que busca contar a través de las imágenes su propia mirada sobre la ciudad. La propuesta apunta a incorporar expresiones artísticas en espacios de circulación cotidiana, que habitualmente son utilizados por vecinos y conductores.

Los vecinos pueden participar de las pinturas en el viaducto de Mitre Uno de los aspectos particulares de la intervención es la posibilidad de que los vecinos se sumen a la realización de los murales. Mientras trabaja en el viaducto de calle Mitre, Lockett invitó a algunas de las personas que pasaban por el lugar a participar con una pincelada.

La convocatoria también se extendió a otros interesados que se acercaron espontáneamente, incluso a quienes no estaban contemplados inicialmente en la propuesta.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: convocan a una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género

De esta manera, la intervención no se limita al trabajo del artista, sino que incorpora la participación de la comunidad en una experiencia colectiva. Los vecinos tienen la oportunidad de dejar su propia marca en las pinturas que quedarán plasmadas en las paredes del paso bajo nivel.

Cuándo estarán terminadas las obras en los viaductos de Mitre y Nación Por el momento, las tareas se concentran en el viaducto de calle Mitre, aunque también está confirmada la intervención del paso bajo nivel de calle Nación, donde Lockett realizará nuevas pinturas.

El cronograma de trabajo prevé que ambas intervenciones estén finalizadas el viernes 27 de noviembre. Así lo adelantó el artista al explicar que permanecerá en la ciudad trabajando hasta esa jornada.

Una vez concluidas, las pinturas modificarán el aspecto de dos espacios de circulación importantes de San Nicolás, con imágenes inspiradas en la fauna y en otros rasgos de la identidad local.