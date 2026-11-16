San Nicolás: los precios de las colonias de verano llegan hasta los $450.000

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San Nicolás

Los clubes de San Nicolás difundieron sus tarifas para la temporada 2026/2027. Hay opciones desde $200.000 por mes, descuentos para hermanos y distintas modalidades de pago.

Con la llegada del receso escolar, las familias de San Nicolás comienzan a organizar las vacaciones de los más chicos y a evaluar alternativas para su cuidado y entretenimiento. Las colonias de verano vuelven a ser una de las opciones más elegidas, aunque los valores para la temporada 2026/2027 muestran diferencias importantes entre las instituciones, con tarifas que alcanzan los $450.000.

Los principales clubes de la ciudad ya dieron a conocer sus propuestas, que incluyen actividades deportivas, natación, juegos y recreación. También hay distintas posibilidades de contratación, desde quincenas y períodos mensuales hasta la temporada completa, con descuentos para socios y grupos familiares.

Cuánto cuesta la colonia de verano en los principales clubes de San Nicolás El Club de Regatas San Nicolás presentó diferentes alternativas para socios y no socios. En el caso de los asociados, la temporada completa tiene un precio promocional de $362.100 de contado, mientras que el valor asciende a $426.000 con financiación y a $386.600 mediante tarjeta. Estos precios promocionales se mantienen hasta el 18 de noviembre.

Para los chicos que no son socios, la temporada completa cuesta $553.000 de contado o $592.000 con tarjeta. También existe la posibilidad de contratar un mes, con valores de $192.000 para socios y $305.000 para no socios, en la modalidad de contado.

Por su parte, el Club Belgrano organizó tres propuestas diferentes. Una está destinada a niños de entre 3 y 5 años, bajo la modalidad de Jardín de Verano, mientras que otra recibe a chicos de 6 a 11 años en la sede de Pellegrini 476.

La tercera alternativa funcionará en el camping ubicado en el kilómetro 234 de la Ruta Nacional 9 y está dirigida a niños de entre 4 y 11 años. Para esta propuesta, el costo es de $380.000 para socios y $420.000 para no socios, con pago en efectivo.

La institución ofrece un descuento del 40% para el segundo hermano y permite abonar en dos cuotas. En ese caso, el último pago deberá realizarse antes del 15 de diciembre. Para la inscripción se solicita presentar una ficha médica y los cupos son limitados.

Automóvil Club y Lawn Tennis: las alternativas para contratar por mes o temporada El Automóvil Club San Nicolás confirmó que su colonia funcionará desde el 14 de diciembre hasta el 12 de febrero, de lunes a viernes, entre las 9:30 y las 12:30. La propuesta está destinada a chicos de entre 4 y 11 años.

La temporada completa tiene un costo de $320.000 para socios y $430.000 para no socios. Quienes prefieran contratar solamente un mes deberán abonar $200.000 en el caso de los asociados y $280.000 para quienes no pertenezcan a la institución.

El club informó que los pagos financiados tendrán un recargo del 10% y que el importe total deberá quedar cancelado antes del 10 de enero. Los chicos deberán concurrir con malla, toalla y refrigerio. Para consultas, está disponible el teléfono 336-4371823 y la cuenta de Instagram @acsn.oficial.

Otra de las propuestas es la del Lawn Tennis Club, que desarrollará su colonia entre el 14 de diciembre de 2026 y el 13 de febrero de 2027. Las actividades serán de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00, y contemplan clases de natación, fútbol, tenis, minitenis, campamentos y juegos recreativos.

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En esta institución, la temporada completa cuesta $400.000 para socios y $450.000 para no socios, con pago de contado. Si se elige financiación, los valores ascienden a $440.000 y $495.000, respectivamente.

También se pueden contratar períodos más cortos. Para enero o un mes y medio, los socios deberán pagar $330.000 y los no socios $380.000. En tanto, un mes cuesta $260.000 para asociados y $290.000 para quienes no lo son. Las quincenas tienen valores de $170.000 y $210.000, respectivamente.

El Lawn Tennis contempla descuentos para hermanos y ofrece información en su sede de Viale y Sarmiento, los miércoles de 17:30 a 19:30. También habilitó el teléfono 336-4495974 para consultas.

Descuentos para hermanos y promociones por inscripción anticipada Entre las alternativas para el verano también aparece una colonia destinada exclusivamente a socios, que recibirá a niños desde los 3 años, con control de esfínteres, hasta los 12 años. La temporada se extenderá desde el 4 de enero hasta el 19 de febrero, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 12:00.

La inscripción anticipada permite acceder a un precio de $340.000 por la temporada completa hasta el 15 de diciembre. A partir del día siguiente, el valor tendrá un incremento del 15% y llegará a $391.000.

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También se ofrecen contrataciones mensuales y quincenales. El mes cuesta inicialmente $210.000 y luego pasará a $241.500, mientras que las quincenas de enero tienen un valor promocional de $126.000, que posteriormente aumentará a aproximadamente $145.000. Febrero, en tanto, se comercializa únicamente como mes completo.

En cuanto a los grupos familiares, la institución contempla beneficios para hermanos: el segundo integrante abona el 75% del valor de temporada, equivalente a $255.000, y el tercero paga el 50%, unos $170.000, tomando como referencia las tarifas promocionales.

Los pagos en efectivo, débito o transferencia no tienen recargo. En cambio, las tarjetas de crédito suman un 11,41% en una o tres cuotas y un 20,84% en seis cuotas.