Baradero: denuncian el envenenamiento de un perro en un barrio y advierten que sería el segundo caso

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Región

Una vecina de la zona de Casimiro Liaudat al 26 denunció que su perro murió tras ser envenenado. Asegura que otro animal habría sido víctima de un hecho similar en el barrio.

Una vecina de la ciudad de Baradero denunció un nuevo episodio de presunto envenenamiento de animales en el barrio, luego de encontrar a su perro en grave estado de salud y sin posibilidades de recuperarse. Según relató, el animal ya estaba agonizando cuando lo encontraron. La mujer manifestó su dolor por lo ocurrido y expresó su preocupación ante la posibilidad de que no se trate de un hecho aislado.

La denuncia por el envenenamiento del perro El episodio fue dado a conocer por la propia damnificada, quien se comunicó con el programa de FM Tiempo para contar lo sucedido. La mujer vive en inmediaciones de Casimiro Liaudat al 26 y aseguró que su mascota fue víctima de un envenenamiento que terminó provocándole la muerte.

De acuerdo con su testimonio, cuando advirtieron que el perro estaba en malas condiciones, el cuadro ya era extremadamente grave. "Me envenenaron al perro, cuando lo vimos ya estaba boqueando, ya por morirse", expresó con angustia al describir los últimos momentos del animal.

La vecina explicó que se trataba de un rottweiler al que describió como un perro tranquilo y de buen comportamiento. En ese sentido, remarcó que no representaba un peligro para otras personas ni tenía conductas agresivas.

"Era muy bueno, él no se metía con nadie", sostuvo durante la comunicación radial. Sus palabras reflejaron el dolor por la pérdida de una mascota que, según contó, formaba parte de su vida cotidiana.

Preocupación por un posible segundo caso en el barrio Uno de los aspectos que más inquietud genera entre los vecinos es que, según la denunciante, no sería la primera vez que ocurre una situación de estas características en la zona.

La mujer aseguró que ya hubo otro perro que habría sido envenenado en el mismo barrio. "Ya es el segundo perro que envenenan en el barrio, era un perro buenísimo", manifestó, al advertir sobre la posibilidad de que exista una reiteración de estos episodios.

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La preocupación está relacionada no solamente con la muerte de los animales, sino también con el riesgo que este tipo de situaciones puede representar para otras mascotas que circulan por el sector.

En caso de que se utilicen sustancias tóxicas en espacios de circulación, otros perros y gatos podrían entrar en contacto con ellas accidentalmente. También existe preocupación por la posibilidad de que niños u otras personas encuentren o manipulen elementos contaminados.

La preocupación por el uso de sustancias tóxicas contra animales El caso vuelve a poner en discusión la problemática del maltrato y la violencia contra los animales, especialmente cuando se denuncian posibles envenenamientos en zonas residenciales.

Aunque por el momento se conocen principalmente los testimonios de la vecina y no se informaron detalles sobre la sustancia que habría provocado la muerte del rottweiler, la denuncia plantea la necesidad de esclarecer lo ocurrido y determinar si efectivamente hubo una acción intencional.

Ante situaciones de estas características, resulta importante que los vecinos puedan aportar información que permita reconstruir lo sucedido y evitar nuevos episodios. La identificación de posibles sustancias tóxicas y la intervención de profesionales veterinarios también pueden resultar fundamentales para establecer las causas de la muerte de un animal.