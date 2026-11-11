Oficializan leyes sobre pantallas y violencia digital en escuelas bonaerenses y crean el programa Emma

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Región

Las normas se publicaron en el Boletín Oficial y alcanzan a todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, según se informó.

La provincia de Buenos Aires oficializó las leyes que regulan el uso de pantallas y refuerzan la convivencia en el sistema educativo, según informó el programa Fuera de Página, de LA OPINION. La publicación se hizo en el Boletín Oficial.

Las disposiciones incorporan reglas sobre el uso de dispositivos digitales, la prevención de la violencia en entornos virtuales y el bienestar socioemocional de los estudiantes. Alcanzan al nivel inicial, primario y secundario, en establecimientos de gestión estatal y privada.

Programa Ema Entre las novedades figura la creación del programa provincial de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos, denominado programa Ema, en referencia a la ley.

Según se explicó al aire, el objetivo es promover entornos digitales seguros y establecer herramientas para prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y adolescentes.

El programa contempla distintas formas de violencia digital, entre ellas el acoso, las amenazas, las extorsiones, el control de la actividad virtual, el acceso no autorizado a dispositivos o cuentas, el robo y la difusión de datos personales. También incluye la circulación de imágenes íntimas sin consentimiento, incluidas algunas creadas con inteligencia artificial, y la producción y distribución de material de abuso sexual infantil por esos medios.

Según el programa, sus alcances llegan a docentes, equipos directivos, personal no docente y familias de todos los establecimientos bonaerenses, públicos o privados.