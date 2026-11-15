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San Nicolás realizó la VIII Marcha del Orgullo con reclamos por los derechos LGBT+

La movilización reunió a integrantes de la comunidad y vecinos en una jornada de celebración y visibilización, con pedidos por el cupo laboral trans y una vida libre de violencia y discriminación.

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15 de noviembre de 2026 a las 01:33 p. m.
La movilización recorrió distintos espacios de la ciudad con propuestas culturales y consignas que reclamaron igualdad, inclusión y el respeto de los derechos de la comunidad LGBT+.
Foto: opinandosannicolas.ar

La ciudad de San Nicolás fue escenario este sábado de la VIII Marcha del Orgullo LGBT+, una convocatoria que combinó expresiones culturales, música y movilización con reivindicaciones por los derechos de la diversidad. Organizaciones locales y vecinos participaron de una jornada que volvió a poner en agenda los reclamos del colectivo.

Una jornada de celebración y visibilización en San Nicolás

La actividad fue impulsada por Orgullo San Nicolás, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y Varones Trans, con la participación de integrantes de la comunidad LGBT+ y vecinos de la ciudad.

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La programación comenzó en la Plaza de la Radio, ubicada en avenida Moreno y Lavalle, donde se desarrolló una feria de emprendedores, un desfile y distintas presentaciones musicales. Vicky Peralta, Bruni, Mariela Ferrán y Galilea fueron algunas de las artistas que formaron parte de la propuesta.

A las 17:15 estaba prevista la movilización hacia el Parque San Martín, donde desde las 18:30 continuaron las actividades con espectáculos de teatro, danza y música.

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El cronograma artístico incluyó las presentaciones de Poéticas Infernales, Las Bombas Nicoleñas, Aforo, Somos Q’mbia, el momento Kiki por MKR y Rompe El After.

Los reclamos por el cupo laboral trans y contra la discriminación

Más allá del carácter festivo de la convocatoria, la marcha estuvo atravesada por una serie de demandas vinculadas con el reconocimiento y el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas LGBT+.

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Entre los principales planteos se destacó la necesidad de garantizar la implementación del cupo laboral trans, una herramienta destinada a promover el acceso al empleo formal de personas travestis, transexuales y transgénero.

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También se expresaron pedidos de justicia frente a las agresiones y hechos de violencia contra integrantes del colectivo, además de reclamos por mejores condiciones de vida y el respeto a las distintas identidades y orientaciones sexuales.

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La consigna elegida para esta octava edición fue contundente: “Cuando el odio avanza, el orgullo en la calle es resistencia”, una frase que sintetizó el sentido de la movilización y la importancia de sostener espacios públicos de visibilización.

El Concejo Deliberante declaró de interés municipal la marcha

La VIII Marcha del Orgullo LGBT+ fue declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, que reconoció la relevancia de la convocatoria para la comunidad.

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La distinción institucional puso de relieve la importancia de generar ámbitos de participación, encuentro y visibilización en torno a la diversidad sexual y de género.

De esta manera, la ciudad volvió a tener una jornada en la que la celebración y la expresión artística convivieron con reclamos sociales que buscan garantizar la igualdad de derechos, el respeto por las identidades y una vida libre de violencia y discriminación.

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