San Nicolás realizó la VIII Marcha del Orgullo con reclamos por los derechos LGBT+

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San Nicolás

La movilización reunió a integrantes de la comunidad y vecinos en una jornada de celebración y visibilización, con pedidos por el cupo laboral trans y una vida libre de violencia y discriminación.

La ciudad de San Nicolás fue escenario este sábado de la VIII Marcha del Orgullo LGBT+, una convocatoria que combinó expresiones culturales, música y movilización con reivindicaciones por los derechos de la diversidad. Organizaciones locales y vecinos participaron de una jornada que volvió a poner en agenda los reclamos del colectivo.

Una jornada de celebración y visibilización en San Nicolás La actividad fue impulsada por Orgullo San Nicolás, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y Varones Trans, con la participación de integrantes de la comunidad LGBT+ y vecinos de la ciudad.

La programación comenzó en la Plaza de la Radio, ubicada en avenida Moreno y Lavalle, donde se desarrolló una feria de emprendedores, un desfile y distintas presentaciones musicales. Vicky Peralta, Bruni, Mariela Ferrán y Galilea fueron algunas de las artistas que formaron parte de la propuesta.

A las 17:15 estaba prevista la movilización hacia el Parque San Martín, donde desde las 18:30 continuaron las actividades con espectáculos de teatro, danza y música.

El cronograma artístico incluyó las presentaciones de Poéticas Infernales, Las Bombas Nicoleñas, Aforo, Somos Q’mbia, el momento Kiki por MKR y Rompe El After.

Los reclamos por el cupo laboral trans y contra la discriminación Más allá del carácter festivo de la convocatoria, la marcha estuvo atravesada por una serie de demandas vinculadas con el reconocimiento y el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas LGBT+.

Entre los principales planteos se destacó la necesidad de garantizar la implementación del cupo laboral trans, una herramienta destinada a promover el acceso al empleo formal de personas travestis, transexuales y transgénero.

También se expresaron pedidos de justicia frente a las agresiones y hechos de violencia contra integrantes del colectivo, además de reclamos por mejores condiciones de vida y el respeto a las distintas identidades y orientaciones sexuales.

La consigna elegida para esta octava edición fue contundente: “Cuando el odio avanza, el orgullo en la calle es resistencia”, una frase que sintetizó el sentido de la movilización y la importancia de sostener espacios públicos de visibilización.

El Concejo Deliberante declaró de interés municipal la marcha La VIII Marcha del Orgullo LGBT+ fue declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, que reconoció la relevancia de la convocatoria para la comunidad.

La distinción institucional puso de relieve la importancia de generar ámbitos de participación, encuentro y visibilización en torno a la diversidad sexual y de género.