> San Pedro: operativos de tránsito, retuvieron seis motos e intervinieron ante maniobras peligrosas

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Los controles se realizaron junto a la Policía y permitieron detectar distintas infracciones. Un automovilista se negó a realizar el test de alcoholemia.

15 de noviembre de 2026 a las 01:18 p. m.

15 de noviembre de 2026 a las 01:18 p. m.

La Dirección de Tránsito de la ciudad de San Pedro realizó distintos operativos de control en las últimas horas, junto con personal de la Comisaría local. Como resultado de los procedimientos, fueron retenidas seis motocicletas por diversas irregularidades y se intervino ante un automóvil que circulaba realizando maniobras peligrosas en la vía pública.

Retuvieron motocicletas por falta de documentación y otras infracciones En uno de los primeros procedimientos, los inspectores secuestraron dos motocicletas. Una de ellas presentaba deficiencias en el caño de escape, mientras que la otra circulaba sin la documentación obligatoria para transitar.

Los controles formaron parte de un despliegue preventivo realizado por la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, con la colaboración de efectivos policiales.

Durante las inspecciones se verificaron las condiciones de circulación de los vehículos y el cumplimiento de las normas vigentes.

Intervinieron ante un automóvil que realizaba maniobras peligrosas En otro de los episodios, el personal de seguridad detectó un automóvil cuyos ocupantes circulaban realizando maniobras temerarias en la vía pública.

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Al identificar al conductor, los inspectores constataron que no tenía documentación personal ni los papeles correspondientes al vehículo. Además, el hombre se negó a someterse al test de alcoholemia, por lo que se dio intervención a las autoridades correspondientes.

Incautaron otras cuatro motos durante los controles preventivos Los operativos continuaron durante la tarde del sábado con un nuevo despliegue en distintos sectores de la ciudad. En esa instancia fueron retenidas otras cuatro motocicletas debido a diferentes infracciones.

Entre las irregularidades detectadas se encontraban la falta de documentación reglamentaria, la ausencia de luces y los sistemas de escape en condiciones deficientes.