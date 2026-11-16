El SEC San Pedro inaugura una muestra artística para visibilizar la violencia de género

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La propuesta se realizará el sábado 21 de noviembre en la Casa de la Cultura SEC Fabián Miranda. Habrá música en vivo, pintura, lecturas y un espacio literario.

El Centro de Formación Laboral (CFL) 402 SEC de la ciudad de San Pedro presentará una muestra artística y cultural destinada a generar conciencia sobre la violencia por razones de género. La actividad, titulada "Paredes que gritan, hacer visible lo invisible", reunirá producciones y experiencias de estudiantes y participantes de un trayecto formativo impulsado por la institución.

Una muestra para visibilizar la violencia de género La inauguración será el sábado 21 de noviembre, a partir de las 19, en la Casa de la Cultura SEC Fabián Miranda, ubicada en Mitre 455, en San Pedro. La entrada será libre y gratuita, por lo que la convocatoria está abierta a toda la comunidad.

La iniciativa se enmarca en las actividades previas al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. El objetivo es generar un espacio de expresión y reflexión colectiva sobre una problemática que atraviesa distintos ámbitos de la sociedad.

Música, pintura y literatura en la Casa de la Cultura Durante la jornada se expondrán los trabajos, materiales y experiencias desarrollados por estudiantes y participantes a lo largo del trayecto formativo dictado por el CFL 402 SEC.

La propuesta incluirá distintas expresiones artísticas, entre ellas música en vivo, exposiciones de pintura y lecturas. También habrá un espacio especialmente dedicado a la literatura, que contará con la colaboración de la Biblioteca Popular Rafael Obligado.

De esta manera, el encuentro combinará distintas disciplinas para transmitir mensajes, compartir experiencias y poner en circulación producciones vinculadas con el abordaje de las violencias por razones de género.

El compromiso de hacer visible lo que muchas veces se calla Bajo el nombre "Paredes que gritan, hacer visible lo invisible", la muestra busca poner en palabras e imágenes aquellas situaciones y realidades que muchas veces permanecen ocultas o no encuentran espacios para ser expresadas.

Desde el CFL 402 SEC destacaron la importancia de construir ámbitos de encuentro y participación que permitan abordar estas problemáticas desde la formación, la cultura y el trabajo colectivo.

La actividad también representa una oportunidad para compartir con la comunidad el recorrido realizado por quienes participaron de la propuesta educativa y promover la reflexión sobre la necesidad de prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Con entrada gratuita, la convocatoria invita a los vecinos de San Pedro a participar de una jornada en la que el arte y la cultura serán herramientas para visibilizar, sensibilizar y generar conciencia.