San Nicolás

Los repartidores suspendieron sus recorridos por la falta de pago y se acumulan encomiendas. También hay demoras en las entregas en localidades de la región.

Trabajadores tercerizados de OCA en San Nicolás denunciaron que llevan dos meses sin cobrar por los servicios prestados y que la situación económica se volvió insostenible. La falta de pagos provocó que varios repartidores interrumpieran sus recorridos, mientras se acumulan paquetes y se registran demoras en las entregas.

Dos meses de deuda y dificultades para sostener la actividad Los incumplimientos en los pagos comenzaron varios meses atrás, aunque hasta ahora la empresa solía regularizar las deudas con algunos días de demora. Sin embargo, según relató uno de los trabajadores en diálogo con EL NORTE, esta vez la situación se agravó.

"Ya venía de hace varios meses atrás, viste, que nos atrasaban, se regularizaban, atrasaban, regularizaban. Pero esta vez se les fue la mano", explicó.

El conflicto también alcanza a los empleados de planta, quienes, de acuerdo con el testimonio, perciben sus salarios atrasados mediante pagos semanales equivalentes al 25%.

A las dificultades económicas se suma que los transportistas tercerizados deben afrontar con recursos propios los gastos de los vehículos, seguros, monotributo y servicios contables. Además, cuestionaron que la empresa exige mantener toda la documentación en regla para liquidar los servicios, pese a los reiterados atrasos.

Acumulación de encomiendas y demoras en San Nicolás y la región Ante la falta de ingresos, varios repartidores dejaron de realizar sus recorridos habituales hace aproximadamente una semana. La interrupción de las tareas y la disponibilidad limitada de vehículos provocaron una acumulación de encomiendas en la sucursal de San Nicolás.

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Según explicó el trabajador, la dependencia cuenta con tres camionetas propias, aunque una de ellas quedó fuera de servicio durante el jueves. En este contexto, los empleados de planta concentran sus esfuerzos en distribuir medicamentos y productos que requieren cadena de frío.

Las demoras también afectan los envíos destinados a General Rojo, Conesa, Erézcano, Ramallo y Pérez Millán, localidades que integran los recorridos habituales de los transportistas tercerizados.

Cuándo espera cobrar el personal tercerizado de OCA Los trabajadores esperan que el próximo martes 24 de noviembre la empresa concrete el pago de, al menos, uno de los dos meses adeudados. Sin embargo, la incertidumbre continúa y los repartidores manifestaron su preocupación por la posibilidad de que los incumplimientos vuelvan a repetirse cuando se normalice la distribución.

El reclamo no se limita a San Nicolás. Según lo informado, el conflicto también se replica en otras sucursales de OCA en el país, entre ellas las de Rosario y distintas localidades de las provincias de Tucumán y Salta.