San Nicolás: la crecida del Paraná amenaza al ganado que permanece en las islas frente

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San Nicolás

El río llegó a los 3,72 metros y continúa en ascenso. Varias vacas permanecen en terrenos inundables y podrían quedar atrapadas por el avance del agua.

28 de noviembre de 2026 a las 10:34 a. m.

28 de noviembre de 2026 a las 10:34 a. m.

La creciente del río Paraná comienza a generar nuevas situaciones de preocupación frente a la Costanera de San Nicolás. En la zona de islas, un grupo de vacas permanece en terrenos cada vez más afectados por el avance del agua, con riesgo de quedar aisladas o morir ahogadas si no son trasladadas a sectores seguros.

El nivel del río Paraná continúa en ascenso y se acerca a la alerta. La situación de los animales se agrava a medida que el río gana altura y disminuyen las superficies de tierra firme disponibles en las islas. Hasta el momento, según la información difundida, sus responsables no habrían intervenido para retirarlos, lo que genera preocupación por las condiciones en las que permanecen.

De acuerdo con los registros de la Prefectura Naval Argentina, este viernes al mediodía el Paraná alcanzó los 3,72 metros en el puerto de San Nicolás. La marca representa un incremento de cuatro centímetros respecto de los 3,68 metros registrados durante la medianoche.

El nivel de alerta para el puerto local está establecido en 4,20 metros, mientras que la marca de evacuación se ubica en los 5 metros. Si bien el río todavía no llegó al umbral de alerta, la creciente ya afecta sectores bajos y terrenos insulares.

La evolución del hidrómetro también refleja la magnitud del fenómeno. El pasado 3 de noviembre, el Paraná registraba 2,82 metros en San Nicolás. En apenas 24 días, el nivel aumentó 90 centímetros, una suba que impacta directamente sobre las zonas ribereñas.

Cerdos atrapados y vacas en peligro por la inundación en las islas La presencia de ganado amenazado por la creciente se suma a otro episodio registrado recientemente en las mismas islas frente a la Costanera nicoleña.

Apenas dos días antes, se habían difundido imágenes de un grupo de cerdos atrapados por el avance del agua en inmediaciones del Ecoparque. Las escenas, registradas por un pescador de la ciudad, mostraban a los animales intentando atravesar sectores inundados para alcanzar tierra firme.

Ahora, la preocupación se concentra en las vacas que permanecen en terrenos insulares cada vez más reducidos. La situación vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los animales cuando no son retirados a tiempo de las zonas inundables.

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La creciente dificulta las posibilidades de traslado y reduce los espacios disponibles para mantener al ganado a salvo. En caso de que el agua continúe avanzando, los animales podrían quedar sin sectores secos hacia los cuales desplazarse.

Las dificultades para evacuar el ganado en San Nicolás, Ramallo y San Pedro El escenario ya había sido advertido semanas atrás. El 26 de octubre, EL NORTE publicó información sobre las complicaciones que enfrentaban los productores para evacuar la hacienda de las islas de San Nicolás, Ramallo y San Pedro.

En ese momento, los trabajadores dedicados al traslado de ganado señalaban que la demanda superaba la disponibilidad de embarcaciones. Las operaciones requerían varias horas de trabajo y las dificultades para acceder a determinados campos complicaban las tareas de retiro.

El problema afectaba especialmente a los pequeños productores, que además de organizar el traslado debían afrontar los costos del transporte y conseguir terrenos seguros para reubicar sus animales.

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La situación forma parte de un fenómeno que alcanza a buena parte del Litoral argentino. Según un relevamiento publicado por Infobae el 19 de noviembre, alrededor de 600.000 cabezas de ganado habían sido retiradas de las islas santafesinas, mientras que en Entre Ríos se contabilizaban otros 240.000 animales trasladados desde islas y terrenos bajos.

A esos operativos se sumaban evacuaciones en Corrientes y Chaco. Aunque miles de animales ya fueron puestos a resguardo, todavía permanecen rodeos en sectores expuestos a la inundación.