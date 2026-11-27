> San Nicolás: estudiantes se destacaron en el Encuentro Nacional del Modelo ONU

San Nicolás

Trece alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia participaron de la actividad en la UBA y obtuvieron reconocimientos por su desempeño.

Trece estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia de San Nicolás participaron del XXII Encuentro Nacional Uniendo Metas, una propuesta educativa basada en la metodología del Modelo de Naciones Unidas. Durante tres jornadas, representaron a distintos países y formaron parte de debates junto a jóvenes de todo el país.

La delegación de San Nicolás y los reconocimientos obtenidos El encuentro se desarrolló los días 21, 22 y 23 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y reunió a 800 estudiantes de 11 provincias y más de 24 localidades argentinas.

Los representantes del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia fueron Lorenzo Cerrutti, Amparo Del Litto, Victoria González Espinoza, Amparo Flores, Joaquín Lauria, Tomás Pérez Subiza, Juan Cruz Rodríguez, Román Salvatierra Moreno, Amparo Scaglione, Camila Suárez Palombo, Sara Tioni y Álvaro Zalazar.

Durante las jornadas, los alumnos asumieron el papel de delegados y representaron a Egipto, Mongolia y Palestina en los distintos órganos de debate. La experiencia les permitió intercambiar ideas, defender posiciones diplomáticas y trabajar en la búsqueda de consensos sobre diferentes problemáticas de interés internacional.

Uno de los momentos destacados para la delegación nicoleña fue el reconocimiento recibido por los representantes de la Asamblea General de Egipto, quienes fueron distinguidos por su desempeño durante las actividades.

Además, el colegio tuvo una representante en la estructura de autoridades del encuentro. Martina Nardone fue designada como secretaria adjunta del Consejo Económico y Social, una responsabilidad que reconoce su preparación y participación en el programa.

Un encuentro nacional con participación de 800 estudiantes La convocatoria nacional representó el cierre de un proceso de trabajo que había comenzado meses antes en las distintas localidades participantes, a través de la organización de modelos regionales.

En San Nicolás, esa instancia preparatoria se llevó adelante los días 18, 19 y 20 de septiembre. Allí, los estudiantes tuvieron la oportunidad de familiarizarse con la dinámica de las Naciones Unidas, investigar sobre los países asignados y prepararse para los debates que posteriormente se desarrollarían en Buenos Aires.

La participación en el encuentro nacional permitió trasladar esa experiencia a un espacio de mayor alcance, donde compartieron actividades con jóvenes de distintas provincias y realidades educativas.

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En esta edición, tres estudiantes fueron becados para viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participar de la convocatoria. Entre ellos estuvo la representante del colegio nicoleño que asumió la Secretaría Adjunta del Consejo Económico y Social.

Qué es Uniendo Metas y cuáles son sus objetivos educativos Uniendo Metas es un programa educativo que utiliza la metodología del Modelo de Naciones Unidas para acercar a los estudiantes al funcionamiento de los organismos internacionales y brindarles herramientas para su desarrollo personal, académico y social.

La propuesta busca promover valores como la empatía, la solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo. También apunta a fortalecer la formación democrática mediante espacios de participación, intercambio de opiniones y debate.

La dinámica consiste en que cada alumno recibe la representación de un país y un tópico dentro del órgano al que fue asignado. A partir de esa responsabilidad, debe investigar sobre la realidad de la nación que representa, conocer su postura frente a diferentes temas y defender sus intereses durante las deliberaciones.

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La preparación incluye instancias de lectura e investigación, mientras que durante el encuentro los participantes intervienen en debates y buscan alcanzar acuerdos que permitan dar respuesta a distintas problemáticas.

El programa también contempla la participación de autoridades en cada uno de los órganos, integradas por estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias públicas y privadas. Quienes desempeñan esas funciones en los modelos locales pueden acceder a becas para participar de la instancia nacional.