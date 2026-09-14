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San Nicolás: realizaron un taller abierto sobre prevención del suicidio en barrio Suizo

La jornada reunió a profesionales y estudiantes de Trabajo Social para abordar mitos, señales de alerta y herramientas de acompañamiento.

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14 de septiembre de 2026 a las 07:00 p. m.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se realizó en San Nicolás un taller abierto destinado a generar información, reflexión e intercambio sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad.
Foto: opinandosannicolas.ar

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se realizó en San Nicolás un taller abierto en el barrio Suizo. La propuesta estuvo a cargo de profesionales de la CAAC “La Revuelta” y estudiantes avanzados de Trabajo Social, quienes brindaron herramientas para reconocer señales de alerta y acompañar situaciones de sufrimiento.

Taller de prevención del suicidio en barrio Suizo

La actividad tuvo lugar en el salón comunitario ubicado en Rojas y Chiclana, con entrada libre y gratuita, y estuvo orientada a generar un espacio de información, reflexión e intercambio sobre una problemática que atraviesa a distintos sectores de la sociedad.

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El encuentro fue organizado por la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) “La Revuelta” y contó con la participación de Pamela Lozano, psicóloga; Ruth Mendieta, trabajadora social; y Erika Martínez, psicóloga social y co-coordinadora del dispositivo.

También participaron estudiantes avanzados de la carrera de Trabajo Social, que formaron parte de las actividades desarrolladas durante la jornada.

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Mitos y señales de alerta sobre el suicidio

Uno de los principales ejes del taller estuvo relacionado con los mitos que existen alrededor del suicidio y las situaciones de sufrimiento emocional.

Durante el encuentro se cuestionaron algunas ideas instaladas, como la creencia de que una persona que tiene trabajo, familia, proyectos u otras condiciones consideradas favorables no puede atravesar una situación de sufrimiento que implique riesgo.

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Desde la organización remarcaron que el sufrimiento no siempre resulta visible y que las circunstancias externas no permiten determinar por sí solas cómo se encuentra emocionalmente una persona.

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También se planteó la necesidad de evitar explicaciones simplistas o interpretaciones rápidas frente a situaciones que pueden ser complejas.

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Cómo acompañar a una persona en situación de sufrimiento

Otro de los puntos centrales fue la importancia de saber escuchar y acompañar a quienes atraviesan momentos de crisis. En ese sentido, se trabajó sobre la necesidad de escuchar sin juzgar, evitar etiquetas y no minimizar aquello que la otra persona está experimentando.

Además, se brindaron herramientas para reconocer posibles señales de alerta y favorecer el acceso a espacios profesionales y redes de apoyo.

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La propuesta buscó que integrantes de la comunidad puedan acercarse y acompañar sin asumir un rol profesional, pero contribuyendo a que la persona pueda encontrar la atención y la ayuda que necesita.

La jornada se desarrolló como parte de las actividades vinculadas al Día Mundial para la Prevención del Suicidio y tuvo como objetivo fortalecer el diálogo comunitario y promover una mirada menos estigmatizante sobre el sufrimiento emocional.

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