> Zárate: la Escuela Técnica N° 4 logró el cuarto puesto mundial en una competencia de siderurgia

Zárate

La institución volvió a destacarse en el steelChallenge, un certamen internacional que reunió a casi 300 competidores. El año pasado había conseguido el título en la primera edición abierta a escuelas secundarias.

Los estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 4 de Zárate, conocida como «El Arsenal», alcanzaron el cuarto puesto mundial en una nueva edición del steelChallenge, la competencia internacional de simulación siderúrgica organizada por steeluniversity. El resultado ratifica el nivel de preparación de la institución, que ya había hecho historia al consagrarse campeona en 2025.

Cómo es la competencia internacional steelChallenge El steelChallenge es considerado una de las principales competencias educativas vinculadas con la industria siderúrgica. Organizado por steeluniversity, el área educativa de la Asociación Mundial del Acero (worldsteel), reúne a estudiantes y jóvenes profesionales de distintos países para poner a prueba sus conocimientos mediante simuladores industriales.

El desafío consiste en operar virtualmente una planta siderúrgica y fabricar un tipo específico de acero bajo condiciones de producción reales. Para conseguirlo, los participantes deben tomar decisiones en un período de 24 horas, administrar materias primas, optimizar los costos y cumplir con exigentes estándares técnicos.

Entre los procesos que deben manejar se encuentran el Horno de Arco Eléctrico y la Metalurgia Secundaria. Además de los conocimientos teóricos, la competencia exige precisión matemática, capacidad para resolver problemas bajo presión y coordinación entre los integrantes de cada equipo.

En esta edición participaron cerca de 300 competidores de diferentes partes del mundo. En ese escenario de alta exigencia, los representantes de la escuela zarateña consiguieron ubicarse entre los cuatro mejores, frente a estudiantes y equipos vinculados con importantes centros industriales internacionales.

El antecedente que convirtió a la Técnica N° 4 en campeona mundial El resultado obtenido este año tiene un valor especial por la trayectoria reciente de la institución. Durante el steelChallenge-20, la organización habilitó por primera vez la participación de escuelas secundarias mediante un programa piloto desarrollado junto con los Programas Educativos Roberto Rocca.

En aquella edición inaugural para colegios técnicos participaron 190 estudiantes de cinco países. La Escuela Técnica N° 4 de Zárate tuvo una actuación sobresaliente: se quedó con el campeonato mundial y consiguió ubicar a seis de sus equipos entre los doce mejores de la competencia.

A partir de ese antecedente, la categoría secundaria quedó incorporada a la estructura global del certamen. En una edición con mayor consolidación y exigencia, los estudiantes de «El Arsenal» volvieron a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel.

Seguí leyendo Zárate Zárate: Romina Scoglia fue nominada como mejor atleta argentina del año en ultradistancia

El cuarto puesto alcanzado ahora confirma la continuidad de un proyecto educativo que combina formación técnica, práctica profesional y preparación para los desafíos de la industria. También representa un reconocimiento al trabajo que se desarrolla en las escuelas técnicas públicas.

Roberto Peraita destacó el compromiso de los estudiantes y docentes Desde la conducción de la institución celebraron el resultado como un logro colectivo de toda la comunidad educativa. El directivo Roberto Peraita expresó su satisfacción por la actuación de los alumnos y destacó el esfuerzo sostenido que permitió alcanzar nuevamente una posición de privilegio en el escenario internacional.

«Estar entre los cuatro mejores del mundo frente a casi 300 participantes es una enorme satisfacción y nos llena de orgullo. El año pasado tuvimos la alegría inmensa de salir campeones en la primera edición en la que se habilitó la participación para escuelas secundarias, y sostener este nivel de excelencia un año después demuestra que hay un trabajo serio, sostenido y apasionado detrás», señaló.

Peraita también hizo hincapié en la dedicación de los jóvenes y en el acompañamiento de los profesores y las familias durante el proceso de preparación.

«Estos chicos dedican horas extra, estudian procesos industriales complejos y se preparan con una responsabilidad admirable. Este logro es el reflejo del esfuerzo conjunto de nuestros alumnos, de los profesores que los guían y de las familias que acompañan cada paso de la educación técnica pública en Zárate», agregó.