Villa Ramallo: cuatro estudiantes de la Técnica 1 clasificaron a las Olimpíadas nacionales del INET

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El proyecto de cuatro alumnas de Electromecánica fue seleccionado entre los mejores de la provincia de Buenos Aires y competirá en la instancia nacional.

Cuatro estudiantes de séptimo año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de Villa Ramallo alcanzaron un importante reconocimiento académico al quedar entre los cuatro mejores equipos de la provincia de Buenos Aires en las Olimpíadas de Educación Técnico Profesional INET 2026. Su trabajo propone un sistema automatizado para transformar latas de aluminio en lingotes.

Quiénes son las estudiantes que representarán a Villa Ramallo Las protagonistas del logro son Josefina Agotegaray, Manuela Dalmeida Bico, Delfina Frías y Emma Salvatierra, alumnas de la especialidad Electromecánica, quienes consiguieron avanzar a la instancia nacional luego de destacarse primero en la competencia institucional y posteriormente en la evaluación provincial.

En la primera etapa participaron 14 equipos de la Técnica N° 1. Cada grupo debió desarrollar una propuesta a partir de una problemática técnica planteada el mismo día de inicio de la actividad. Para resolverla, los estudiantes contaron con un plazo de entre tres y cinco días de trabajo.

Una vez presentados los proyectos, los docentes realizaron una evaluación mediante una rúbrica establecida para la competencia y seleccionaron el trabajo con mejor calificación para representar a la escuela. Sin embargo, todas las propuestas fueron cargadas en una plataforma para su posterior análisis por parte de las autoridades provinciales.

De esa instancia surgió la selección de los cuatro equipos que representarán a Buenos Aires en la competencia nacional. Entre ellos quedó el proyecto de las estudiantes de Villa Ramallo.

El proyecto que transforma latas de aluminio en lingotes El desafío de esta edición de las Olimpíadas de Educación Técnico Profesional consistió en diseñar un sistema automatizado capaz de transformar latas de aluminio en lingotes de un kilogramo.

La propuesta contempla un proceso compuesto por distintas etapas. En primer lugar, las latas ingresan al sistema a través de una tolva, para luego pasar por un procedimiento de limpieza y secado.

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Posteriormente, el material es compactado y trasladado a un crisol, donde se realiza la fundición del aluminio. Finalmente, el sistema contempla el vertido automático del metal líquido en un molde para obtener el lingote terminado.

El diseño requiere integrar conocimientos de distintas áreas de la especialidad Electromecánica, desde los mecanismos de funcionamiento y automatización hasta los procedimientos necesarios para completar cada etapa del proceso.

La Técnica 1 tendrá representación en la instancia nacional La clasificación representa un reconocimiento al trabajo realizado por las cuatro alumnas y al acompañamiento de la comunidad educativa durante el desarrollo de la propuesta.

Desde la institución destacaron el resultado obtenido y felicitaron a Josefina, Manuela, Delfina y Emma por su compromiso, capacidad y dedicación. También hicieron especial hincapié en la tarea de los docentes que acompañaron a las estudiantes durante todo el proceso.