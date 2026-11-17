San Pedro: Denunciaron que tres alumnos agredieron y amenazaron sexualmente a una nena en una escuela

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Una familia denunció que una alumna de 10 años fue golpeada y amenazada por tres compañeros en la Escuela Primaria N.º 7. El caso derivó en un conflicto con otros familiares y una intervención policial.

Un grave episodio denunciado por una familia generó preocupación en la comunidad educativa de San Pedro. La madre de una alumna de 10 años aseguró que su hija fue agredida por tres compañeros durante un recreo en la Escuela Primaria N.º 7. Según consta en la presentación realizada ante la Comisaría de la Mujer, los menores la habrían golpeado, sujetado y amenazado con expresiones de contenido sexual dentro de uno de los baños del establecimiento.

La situación tomó mayor trascendencia durante las últimas horas, luego de que la familia de la niña decidiera avanzar con una denuncia formal para que se investigue lo ocurrido. El caso también provocó un nuevo conflicto en el ámbito escolar, cuando la madre de la estudiante se presentó en la institución para pedir explicaciones y dialogar con las autoridades.

La denuncia por agresión y amenazas en la Escuela Primaria N.º 7. De acuerdo con el relato de la madre, el episodio habría ocurrido durante un recreo, dentro de uno de los baños de la Escuela Primaria N.º 7. Allí, tres compañeros de la niña, de acuerdo con la denuncia, la habrían abordado, golpeado y sujetado, además de realizarle amenazas de índole sexual.

La gravedad de los hechos señalados generó especial preocupación debido a la edad de la estudiante y al ámbito en el que se habría producido la situación: una institución educativa, durante el horario de clases y bajo la responsabilidad de los adultos encargados del cuidado de los alumnos.

Tras conocer lo sucedido, la familia decidió acudir a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia y poner en conocimiento de las autoridades lo que la menor habría atravesado. La presentación deberá ser analizada en el marco de las actuaciones correspondientes, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio y determinar las eventuales responsabilidades.

Por el momento, los hechos forman parte de una denuncia y deberán ser esclarecidos a través de la investigación, que tendrá que contemplar los testimonios y demás elementos que puedan incorporarse a la causa.

Un nuevo enfrentamiento entre familiares dentro de la escuela El conflicto tuvo un nuevo capítulo este lunes, cuando la madre de la alumna se presentó en el establecimiento educativo con la intención de mantener una conversación con las autoridades escolares por lo ocurrido.

Sin embargo, el encuentro derivó en una discusión con familiares de los menores señalados en la denuncia. La situación fue escalando hasta convertirse en un enfrentamiento que requirió la intervención policial.

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En medio del episodio participó también el esposo de la mujer denunciante, quien terminó aprehendido luego de la llegada de los efectivos policiales. De esta manera, lo que inicialmente había comenzado como un reclamo familiar por una presunta agresión entre estudiantes sumó un nuevo incidente, esta vez protagonizado por adultos en las instalaciones de la institución.

La intervención de la Policía permitió tomar conocimiento de lo sucedido durante la discusión y avanzar con las actuaciones correspondientes por el altercado.

La investigación deberá esclarecer lo ocurrido y las responsabilidades El caso abrió interrogantes sobre las circunstancias en las que se habría producido la agresión denunciada y sobre las medidas que se adoptaron posteriormente dentro del establecimiento educativo.

La investigación deberá establecer qué ocurrió durante el recreo, cuáles fueron las conductas de los alumnos involucrados y si existieron antecedentes o situaciones previas que permitan reconstruir el contexto del episodio.

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También será importante conocer qué intervención tuvo la institución una vez que tomó conocimiento de lo denunciado y qué medidas se implementaron para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los estudiantes.

La situación genera preocupación en la comunidad educativa de San Pedro, especialmente por tratarse de una denuncia que involucra a menores de edad y que señala presuntas agresiones y amenazas de contenido sexual dentro de una escuela primaria.