De San Pedro al mundo: siete medallas en el Mundial de Karate

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La delegación sampedrina tuvo una destacada actuación internacional, con cuatro representantes que lograron subir al podio y ubicarse entre los mejores de sus categorías.

El Dojo Scout de San Pedro cerró su participación en el 3rd IAKU World Karate Championships con un balance de siete medallas y destacados resultados en distintas categorías. Los cuatro deportistas que representaron al país compitieron bajo la dirección del sensei Ángel Alzogaray, quien estuvo a cargo de la preparación y conducción del equipo.

Vanesa Franco consiguió dos medallas de oro en kata Una de las actuaciones más destacadas de la delegación estuvo a cargo de Vanesa Franco, quien compitió en la categoría Señor Danes y logró cuatro medallas en diferentes modalidades.

La representante del Dojo Scout obtuvo dos preseas doradas en kata: una en estilo Shitoryu y otra en libre estilo. Además, alcanzó el segundo puesto en kumite por equipos, con una medalla de plata, y completó su participación con un tercer puesto en kumite individual, que le permitió sumar una medalla de bronce.

De esta manera, Franco tuvo una actuación sobresaliente en el certamen mundial, con presencia en cuatro podios y resultados que reflejaron su nivel competitivo.

Débora Marroco también se consagró campeona mundial En la categoría Señor Kyu, Débora Marroco consiguió otro de los resultados más importantes para la delegación sampedrina. La karateca se quedó con el primer puesto en la modalidad de kata y obtuvo la medalla de oro tras completar su serie de presentaciones.

Su consagración permitió ampliar la cosecha de títulos internacionales del equipo y ratificó el buen desempeño de los representantes de San Pedro en una competencia de alcance mundial.

Ciro Cabaña y Felicitas Alzogaray completaron la participación sampedrina Los deportistas más jóvenes del equipo también tuvieron una participación destacada en las divisiones de 11 a 12 años.

En la rama masculina, Ciro Cabaña consiguió dos medallas de bronce al finalizar en el tercer lugar tanto en kata como en kumite. El representante local logró así subir al podio en las dos disciplinas en las que participó.

Por su parte, Felicitas Alzogaray compitió en la rama femenina de la misma franja etaria y alcanzó el cuarto puesto mundial en kata y el sexto lugar en kumite, ubicaciones que la dejaron entre las mejores participantes de su categoría.