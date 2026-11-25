San Antonio de Areco: más de 1.200 estudiantes participaron de los programas educativos de Proyecto E

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La fundación presentó el balance de sus programas educativos, con avances en alfabetización, comprensión lectora y matemática, además de resultados en la detección temprana de dificultades en la infancia.

25 de noviembre de 2026 a las 10:07 a. m.

25 de noviembre de 2026 a las 10:07 a. m.

La fundación Proyecto E presentó los resultados de un año de trabajo en San Antonio de Areco, donde durante 2026 sus programas alcanzaron a más de 1.200 estudiantes, 200 docentes y 15 instituciones educativas. El balance refleja avances en los aprendizajes y en la detección temprana de dificultades en el desarrollo infantil.

Proyecto E y el trabajo educativo en San Antonio de Areco El encuentro de cierre de actividades se realizó en la Escuela Municipal Manuel Belgrano y reunió a docentes, equipos de orientación y voluntarios que participaron de las distintas iniciativas impulsadas por la organización.

Proyecto E es una fundación sin fines de lucro que trabaja desde 2023 en articulación con el Municipio y la comunidad educativa local. Sus propuestas están orientadas a fortalecer los aprendizajes, principalmente en alfabetización y matemática, y a identificar de manera temprana posibles dificultades en el desarrollo infantil.

Durante la jornada, Inés Zerboni, directora institucional de la fundación, destacó el compromiso de las personas voluntarias y la importancia de sostener el trabajo conjunto para acompañar y fortalecer la tarea educativa.

Según los datos presentados, los siete programas desarrollados durante este año llegaron a más de 1.200 estudiantes, 200 docentes y 15 instituciones educativas, con la participación de alrededor de 50 voluntarios.

Mejoras en alfabetización y comprensión lectora Uno de los resultados destacados corresponde al programa Aprendo Leyendo, que mostró una evolución favorable en los niveles de alfabetización. En segundo grado, mientras que en 2024 nueve de cada diez alumnos presentaban un bajo nivel lector, en 2026 esa proporción descendió a cuatro de cada diez.

Las evaluaciones realizadas entre los estudiantes de primer grado de la Escuela Municipal Manuel Belgrano también reflejaron avances: siete de cada diez alumnos ya pueden leer palabras y oraciones simples.

Otro indicador relevante se registró en el programa de Fortalecimiento de Fluidez Lectora, destinado a acompañar a estudiantes que necesitan reforzar sus habilidades antes de ingresar al nivel secundario.

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En 2024, el 24% de los alumnos evaluados necesitó participar de esta propuesta, lo que representó a 12 estudiantes. En 2025, la proporción bajó al 12%, con seis alumnos, mientras que en 2026 alcanzó el 7%, equivalente a cuatro estudiantes.

En el nivel secundario de la Escuela Municipal Manuel Belgrano también se observaron mejoras en las evaluaciones de comprensión lectora de textos argumentativos. Las mediciones realizadas durante 2025 y 2026 mostraron avances entre la primera y la segunda instancia de evaluación de cada ciclo.

Detección temprana y avances en matemática La detección temprana de dificultades en el desarrollo infantil fue otro de los ejes centrales del trabajo de Proyecto E. El programa comenzó en 2023 en un solo jardín maternal y, después de cuatro años de implementación, llegó a diez instituciones, cubriendo la totalidad del nivel inicial municipal.

De acuerdo con el balance presentado, durante este período fueron evaluados 851 niños y se identificaron oportunamente 131 señales de alerta. Además, la organización informó que casi uno de cada tres chicos evaluados se encuentra en tratamiento, cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o atraviesa un proceso de estudio diagnóstico.

En el área de matemática, el programa Escalones Matemáticos permitió evaluar la adquisición de conocimientos vinculados con la numeración en estudiantes del primer ciclo de la Escuela Municipal Manuel Belgrano.

Los resultados correspondientes a 2026 indicaron que seis de cada diez alumnos de primer grado consolidaron los conceptos esperados para su edad. En segundo grado, el porcentaje llegó a siete de cada diez, mientras que en tercero alcanzó a ocho de cada diez estudiantes.