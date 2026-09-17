Villa Ramallo: Feria abierta a la comunidad en el ISFDyT Nº 236

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El instituto realizará este jueves una jornada con estudiantes y docentes de tres carreras, con propuestas sobre salud, prevención y vida cotidiana.

Este jueves, el ISFDyT Nº 236 de Villa Ramallo abrirá sus puertas a la comunidad con una feria institucional que reunirá a estudiantes y docentes de las carreras de Hemoterapia, Enfermería e Instrumentación Quirúrgica. La actividad se desarrollará de 14:30 a 17:30 en la sede ubicada en Doctor Bonfiglio 561 y contará con propuestas participativas para vecinos de todas las edades.

Una feria institucional abierta a toda la comunidad La jornada fue pensada como un espacio de encuentro entre la institución educativa y los vecinos de Villa Ramallo, con el objetivo de compartir parte de las actividades y conocimientos que se desarrollan durante el año en las distintas carreras.

La propuesta estará a cargo de estudiantes y docentes del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 236, quienes tendrán la posibilidad de presentar contenidos vinculados con sus áreas de formación y, al mismo tiempo, acercarlos a la comunidad de una manera accesible.

Desde la organización señalaron que la feria forma parte de una iniciativa que el instituto desarrolla anualmente. Sin embargo, en esta edición se decidió ampliar la convocatoria para que puedan participar personas de diferentes edades y perfiles.

De esta manera, la institución busca generar un ámbito abierto en el que la comunidad pueda conocer más de cerca las carreras, el trabajo de los estudiantes y las actividades que se realizan dentro del establecimiento educativo.

Salud y prevención con propuestas participativas Uno de los ejes principales de la feria estará relacionado con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Los contenidos serán abordados desde una perspectiva integral y estarán adaptados para que puedan ser comprendidos y aprovechados por el público en general.

La iniciativa propone salir del formato tradicional de una exposición exclusivamente técnica. Para ello, los participantes podrán acercarse a diferentes juegos y actividades que permitirán trabajar conceptos relacionados con el cuidado de la salud a partir de situaciones habituales de la vida cotidiana.

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El objetivo es que los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante su formación puedan transformarse en herramientas útiles para la comunidad. La participación de las distintas carreras permitirá, además, presentar diferentes aspectos vinculados con el ámbito sanitario.

En ese sentido, la presencia de estudiantes de Hemoterapia, Enfermería e Instrumentación Quirúrgica permitirá mostrar la diversidad de áreas que forman parte de la propuesta académica del ISFDyT Nº 236 y su relación con las necesidades de la comunidad.

El ISFDyT Nº 236 invita a los vecinos de Villa Ramallo La feria también será una oportunidad para que quienes se acerquen puedan conocer las propuestas educativas del instituto y dialogar con estudiantes y docentes sobre las carreras que se dictan en la institución.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad y no requiere conocimientos previos sobre las temáticas que serán presentadas. Las actividades estarán planteadas de manera dinámica y participativa, con el propósito de generar un espacio accesible para chicos, jóvenes y adultos.

La jornada se desarrollará este jueves de 14:30 a 17:30 en Doctor Bonfiglio 561, Villa Ramallo. Desde el instituto invitaron a los vecinos a acercarse para participar de las actividades, conocer el trabajo de estudiantes y docentes y compartir una tarde dedicada a la educación, la salud y la prevención.