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La propuesta reunió a vecinos y visitantes durante el fin de semana en San Antonio de Areco, con una combinación de gastronomía, música en vivo y producción local que convocó a un importante marco de público.

El Parque San Martín de San Antonio de Areco fue escenario de una nueva edición de Sabores Arequeros, una iniciativa que tuvo una destacada convocatoria y que volvió a reunir a vecinos y visitantes alrededor de la gastronomía, la música y los emprendimientos locales. La actividad concluyó este domingo con un clima festivo y una importante participación del público.

Sabores Arequeros convocó a una multitud en San Antonio de Areco Durante la jornada del domingo, el predio del Parque San Martín recibió a una gran cantidad de personas que se acercaron para disfrutar de las diferentes propuestas que formaron parte del encuentro. Los puestos gastronómicos fueron uno de los principales atractivos, con distintas alternativas para quienes eligieron compartir un momento al aire libre y conocer parte de la oferta culinaria de la ciudad.

La presencia de vecinos y visitantes le dio un marco especial a la actividad, que se desarrolló en un ambiente de encuentro y recreación. Las familias y los grupos de amigos pudieron recorrer los espacios destinados a la gastronomía y acompañar las distintas propuestas que se organizaron durante el evento.

La convocatoria registrada durante el fin de semana volvió a poner en evidencia el interés del público por este tipo de iniciativas, que combinan entretenimiento con la posibilidad de darle visibilidad al trabajo de productores y emprendedores de la comunidad.

Gastronomía, música y producción local, los protagonistas Uno de los aspectos centrales de Sabores Arequeros fue la combinación de diferentes expresiones culturales y productivas. La gastronomía tuvo un lugar destacado a través de los puestos instalados en el parque, mientras que las presentaciones musicales aportaron el componente artístico y acompañaron el desarrollo de la jornada.

La música en vivo contribuyó a generar un ambiente festivo y permitió que el público permaneciera en el predio para disfrutar de una propuesta que fue más allá de la oferta gastronómica. De esta manera, el encuentro ofreció distintas alternativas para quienes se acercaron durante el fin de semana.

Además, la participación de emprendimientos y propuestas vinculadas con la producción local permitió mostrar el trabajo de distintos actores de la comunidad. Este tipo de espacios representa una oportunidad para acercar sus productos al público, generar nuevos vínculos y fortalecer la actividad de pequeños productores y comerciantes.

Una propuesta que busca consolidarse en San Antonio de Areco La importante concurrencia registrada en esta edición representa un respaldo para una iniciativa que busca instalarse como un nuevo espacio de encuentro en San Antonio de Areco. La combinación de gastronomía, espectáculos y producción local aparece como una alternativa para promover actividades recreativas y, al mismo tiempo, acompañar a quienes desarrollan sus emprendimientos en la ciudad.

El Parque San Martín volvió a convertirse en un punto de reunión para la comunidad, con una propuesta que permitió disfrutar de los espacios públicos y compartir actividades al aire libre. La presencia de visitantes también aportó movimiento a una jornada que tuvo a la identidad local como uno de sus principales ejes.