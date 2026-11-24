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Unos 20 trabajadores de Ramallo y Villa Ramallo podrían quedar sin empleo tras el cambio de empresa encargada de las tareas portuarias en la terminal de Bunge. El SUPA denunció que la nueva firma no incorporaría personal local.

El cambio de empresa contratista en la terminal portuaria de Bunge encendió la preocupación entre los trabajadores de Ramallo. Alrededor de 20 empleados que se desempeñan en las tareas de estiba y desestiba de buques podrían perder sus puestos de trabajo, luego de que una nueva firma resultara adjudicataria del servicio que durante dos décadas estuvo a cargo de otra cooperativa.

Bunge cambia de contratista y crece la incertidumbre laboral La empresa PtP Group, con sede en San Nicolás, asumiría las tareas de estiba y desestiba de buques en la terminal de Bunge, tras imponerse en una licitación en la que la Cooperativa de Trabajos Portuarios Ltda. de Puerto General San Martín perdió la continuidad del servicio.

La cooperativa saliente había mantenido la prestación durante aproximadamente 20 años. El cambio genera incertidumbre entre los trabajadores que desarrollan sus tareas en la planta desde su apertura, en 2005, y que ahora no tienen certezas sobre su continuidad laboral.

Según denunciaron desde el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), la nueva contratista no tendría previsto incorporar a los trabajadores de la zona y recurriría a personal proveniente de otras ciudades.

El SUPA reclama la incorporación de mano de obra local Frente a este escenario, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización. Desde la organización sindical manifestaron su preocupación por la posibilidad de que alrededor de 20 familias de Ramallo y Villa Ramallo queden afectadas por la decisión empresarial.

El sindicato también reclamó la apertura de una instancia de diálogo con el Municipio y las autoridades de Bunge, con el objetivo de encontrar una alternativa que permita preservar las fuentes laborales y garantizar la continuidad de los trabajadores que ya conocen el funcionamiento de la terminal.

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La discusión no se limita únicamente a la continuidad de los empleos actuales, sino también a las posibilidades de desarrollo laboral para los habitantes de Ramallo.

La Federación de Estibadores declaró el alerta nacional El conflicto también sumó repercusión a nivel nacional. La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) expresó su respaldo al reclamo de los trabajadores y declaró el estado de alerta nacional ante la situación planteada en la terminal portuaria.

Desde el sector sindical advierten que, además de los puestos laborales que actualmente están en riesgo, también se encuentra en discusión la posibilidad de ampliar la contratación de mano de obra local en los dos muelles que funcionan en la planta de Bunge.