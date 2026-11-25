Zárate: Romina Scoglia fue nominada como mejor atleta argentina del año en ultradistancia

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Zárate

La deportista de Zárate recibió la distinción de la Confederación Argentina de Atletismo tras representar al país en el Mundial de 100 kilómetros en España. La elección se definirá mediante el voto del público.

25 de noviembre de 2026 a las 06:00 p. m.

25 de noviembre de 2026 a las 06:00 p. m.

La ultramaratonista de la ciudad de Zárate, Romina Scoglia, fue nominada como Mejor Atleta del Año 2026 en la categoría Ultradistancia, una distinción otorgada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). El reconocimiento llega luego de una temporada de competencias internacionales y de su participación en el Campeonato Mundial de 100 kilómetros disputado en España.

Romina Scoglia, entre las mejores atletas argentinas de 2026 La nominación representa un nuevo reconocimiento para la trayectoria deportiva de Scoglia, quien durante este año volvió a integrar la Selección Argentina y representar al país en una de las competencias más exigentes del atletismo internacional.

La deportista participó del Campeonato Mundial de 100 kilómetros, que se desarrolló en Ames, España, donde compartió la competencia con atletas de distintos países y referentes de la ultradistancia.

Esta disciplina exige una preparación física y mental especial, ya que los corredores deben afrontar pruebas de resistencia extrema, con una planificación de entrenamiento que requiere constancia, esfuerzo y una importante capacidad de recuperación.

Su presencia en el certamen mundial y el trabajo realizado a lo largo de la temporada fueron algunos de los aspectos que acompañaron esta nominación de la Confederación Argentina de Atletismo.

Cómo votar a Romina Scoglia en la categoría Ultradistancia La elección de los mejores atletas argentinos del año tendrá una particularidad: será el público el encargado de definir a los ganadores mediante una votación abierta.

De esta manera, los vecinos de Zárate y los aficionados al atletismo de todo el país podrán acompañar a la representante local para que obtenga el reconocimiento nacional en su especialidad.

La participación es gratuita y se realiza a través de un formulario oficial de la Confederación Argentina de Atletismo. Para emitir el voto, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al formulario oficial de votación de la CADA.

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Buscar la categoría Ultradistancia.

Seleccionar a Romina Scoglia.

Completar las opciones solicitadas y confirmar la participación.

La votación demanda menos de un minuto y permite que la comunidad deportiva acompañe a los atletas nominados.

Un orgullo para el deporte de Zárate La candidatura de Romina Scoglia trasciende el reconocimiento individual y representa también una distinción para el deporte de Zárate, que vuelve a tener una representante entre los nombres destacados del atletismo argentino.

Competir en un Mundial y formar parte de una selección nacional supone un recorrido de esfuerzo y dedicación que encuentra en esta nominación un nuevo respaldo.