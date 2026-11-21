Arrecifes: APREVIDE suspendió la final de fútbol entre Brown y la Peña de Boca

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La definición de los playoffs del Torneo Clausura debía disputarse este domingo en el Estadio Municipal, pero el organismo exigió la contratación de efectivos de la Policía Bonaerense para garantizar la seguridad.

21 de noviembre de 2026 a las 11:23 a. m.

21 de noviembre de 2026 a las 11:23 a. m.

La final de los playoffs del Torneo Clausura de primera división de la Liga de Fútbol de Arrecifes entre Almirante Brown y la Peña de Boca Juniors fue suspendida luego de una comunicación de la APREVIDE. El encuentro estaba programado para este domingo a las 18:00 en el Estadio Municipal, pero no podrá disputarse bajo las condiciones de seguridad previstas.

La exigencia de la APREVIDE para disputar la final Según se informó, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte comunicó al Club Almirante Brown, designado como organizador del encuentro, que debía contratar efectivos de la Policía Bonaerense para garantizar la seguridad del espectáculo.

La advertencia fue determinante para la suspensión del partido, ya que el organismo provincial no autorizó la utilización de seguridad privada como alternativa al servicio policial.

El costo de la seguridad, un problema para la Liga de Arrecifes Desde hace aproximadamente cuatro meses, la Liga de Fútbol de Arrecifes viene utilizando servicios de seguridad privada en sus encuentros deportivos, principalmente por una cuestión económica.

De acuerdo con la información difundida, esta modalidad representa alrededor del 30 por ciento del costo que implica contratar efectivos de la Policía Bonaerense. Sin embargo, la APREVIDE resolvió que ya no se podrá utilizar ese sistema para este tipo de partidos.

La decisión llegó cuando restaban apenas dos encuentros para completar el Torneo Clausura, por lo que modifica la organización de la etapa decisiva de la competencia.

La falta de policías en Arrecifes complicó la organización A la exigencia económica se sumó otro inconveniente: para este domingo no habría efectivos disponibles de la Comisaría local para cubrir el operativo de seguridad del encuentro.

La disponibilidad policial estará afectada por la realización de una jornada de automovilismo zonal en el Circuito Costanero, actividad que también requiere la presencia de personal de seguridad.