Tendencias

Fue creado basándose en la importancia del diálogo, como una herramienta fundamental para la erradicación de cualquier manifestación de violencia.

La palabra es clave a la hora del entendimiento, ya que se trata de una herramienta fundamental para tender puentes y conexiones entre distintos pueblos o religiones y es importante reconocer la importancia de las palabras como herramientas fundamentales para la comunicación y la construcción de significado en nuestras vidas.

Este lunes se celebra el Día Internacional de la Palabra con el objetivo de fomentar el diálogo y la paz entre las naciones del mundo, orientado hacia el avance pacífico de la sociedad mundial sin discriminaciones políticas ni religiosas, según un informe.

La creación de esta efeméride fue por una iniciativa de la Fundación Cesar Egido Serrano que se basó en la importancia del diálogo como una herramienta fundamental para la erradicación de cualquier manifestación de violencia y concientizando a la sociedad acerca de este precepto.

La citada entidad elevó una propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la elección de la fecha de esta efeméride coincide con la inauguración del Museo de la Palabra, ubicado en la Provincia de Toledo, España.

Seguí leyendo Tendencias Stark Future consigue al menos 150 millones de euros: la empresa española de motos eléctricas ya es un unicornio

La Fundación César Egido Serrano es una entidad sin fines de lucro, constituida el 25 de marzo de 2009, cuya finalidad fundamental es propiciar la convivencia entre culturas y religiones diferentes y su lema es "La Palabra como vínculo de la humanidad, frente a toda violencia"

¿Cómo se puede celebrar el Día Internacional de la Palabra? En el Día Internacional de la Palabra la Fundación César Egido Serrano sugiere promover iniciativas en diferentes ciudades para promover el diálogo y la comunicación mediante el uso de la palabra, por lo cual llama a convocar a amigos, familiares, conocidos y aquellas personas que promuevan la palabra como herramienta para contrarrestar la violencia.